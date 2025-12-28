Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса вопрос гарантий безопасности для Украины — СМИ

Высокопоставленный чиновник США заявил, что «это самый мощный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели».

Президент США Дональд Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса поддержанные США гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения с РФ. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что речь идет о комплексе гарантий безопасности, аналогичном статье 5 НАТО, который был согласован в течение двух дней переговоров в Берлине в начале месяца при участии представителей Украины, США и европейских стран. Пакет предусматривает сдерживание дальнейшей российской агрессии, механизмы деэскалации и мониторинг выполнения будущего мирного соглашения, а также последствия для России в случае его нарушения.

«Это самый мощный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это чрезвычайно сильный пакет», — заявил высокопоставленный чиновник США.

По словам другого американского чиновника, Трамп назвал этот пакет «платиновым стандартом» того, что Соединенные Штаты могут предложить Украине, и готов представить его на рассмотрение Конгресса.

