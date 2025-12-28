Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса вопрос гарантий безопасности для Украины — СМИ
Президент США Дональд Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса поддержанные США гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения с РФ. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что речь идет о комплексе гарантий безопасности, аналогичном статье 5 НАТО, который был согласован в течение двух дней переговоров в Берлине в начале месяца при участии представителей Украины, США и европейских стран. Пакет предусматривает сдерживание дальнейшей российской агрессии, механизмы деэскалации и мониторинг выполнения будущего мирного соглашения, а также последствия для России в случае его нарушения.
«Это самый мощный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это чрезвычайно сильный пакет», — заявил высокопоставленный чиновник США.
По словам другого американского чиновника, Трамп назвал этот пакет «платиновым стандартом» того, что Соединенные Штаты могут предложить Украине, и готов представить его на рассмотрение Конгресса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.