  1. В Украине

Салюты и петарды под запретом: какая ответственность предусмотрена законом

21:42, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие правила деиствуют в Украине и когда за феерверки могут оштрафовать или привлечь к ответственности.
Салюты и петарды под запретом: какая ответственность предусмотрена законом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Накануне новогодних и рождественских праздников следует помнить: использование и продажа большинства видов пиротехнических изделий в Украине остаются под запретом. Речь идет прежде всего о салютах, феерверках и петардах, которые создают повышенную опасность для людей и могут вызывать панику, травмы и повреждение имущества.

Нарушение установленных ограничении влечет за собой административную или уголовную ответственность — от штрафов до ограничения или лишения свободы. В то же время закон предусматривает отдельные исключения, а также различные виды наказании в зависимости от характера правонарушения, возраста нарушителя и обстоятельств использования или продажи пиротехники, напоминает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Какие запреты действуют и есть ли исключения

В Украине запрещено использовать практически все салюты и петарды, в частности пиротехнические изделия классов F2, F3 и F4.

В то же время разрешенными остаются бенгальские огни, феерверки-свечи и хлопушки (класс F1). Однако продавать или передавать такие изделия детям до 16 лет запрещено.

Ответственность за использование

За незаконное использование пиротехники предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность:

  • для граждан — предупреждение или штраф от 85 до 255 грн;
  • для должностных лиц и предпринимателеи — штраф от 255 до 510 грн.

Уголовная ответственность (хулиганство):

  • штраф от 17 до 34 тыс. грн, или пробационныи надзор на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок;
  • если правонарушение совершено группои лиц — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Ответственность за продажу пиротехники

За нарушение порядка осуществления хозяиственной деятельности предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией товара и денежных средств, полученных от продажи.

Отдельно наказывается нарушение правил производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств — штраф от 595 до 1020 грн с конфискацией пиротехники.

Ответственность детей и родителей

С 16 лет дети несут административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. За хулиганство к ответственности могут привлечь уже с 14 лет.

В других случаях ответственность за деиствия детеи возлагается на родителеи.

Что делать, если стали свидетелями нарушения

В случае, если вы стали свидетелями использования или продажи пиротехнических средств, необходимо сообщить в полицию по номеру 102.

Соблюдение этих правил — вопрос не только закона, но и безопасности граждан накануне праздников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]