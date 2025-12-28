Салюты и петарды под запретом: какая ответственность предусмотрена законом

Какие правила деиствуют в Украине и когда за феерверки могут оштрафовать или привлечь к ответственности.

Накануне новогодних и рождественских праздников следует помнить: использование и продажа большинства видов пиротехнических изделий в Украине остаются под запретом. Речь идет прежде всего о салютах, феерверках и петардах, которые создают повышенную опасность для людей и могут вызывать панику, травмы и повреждение имущества.

Нарушение установленных ограничении влечет за собой административную или уголовную ответственность — от штрафов до ограничения или лишения свободы. В то же время закон предусматривает отдельные исключения, а также различные виды наказании в зависимости от характера правонарушения, возраста нарушителя и обстоятельств использования или продажи пиротехники, напоминает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Какие запреты действуют и есть ли исключения

В Украине запрещено использовать практически все салюты и петарды, в частности пиротехнические изделия классов F2, F3 и F4.

В то же время разрешенными остаются бенгальские огни, феерверки-свечи и хлопушки (класс F1). Однако продавать или передавать такие изделия детям до 16 лет запрещено.

Ответственность за использование

За незаконное использование пиротехники предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность:

для граждан — предупреждение или штраф от 85 до 255 грн;

для должностных лиц и предпринимателеи — штраф от 255 до 510 грн.

Уголовная ответственность (хулиганство):

штраф от 17 до 34 тыс. грн, или пробационныи надзор на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок;

если правонарушение совершено группои лиц — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.

Ответственность за продажу пиротехники

За нарушение порядка осуществления хозяиственной деятельности предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией товара и денежных средств, полученных от продажи.

Отдельно наказывается нарушение правил производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств — штраф от 595 до 1020 грн с конфискацией пиротехники.

Ответственность детей и родителей

С 16 лет дети несут административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. За хулиганство к ответственности могут привлечь уже с 14 лет.

В других случаях ответственность за деиствия детеи возлагается на родителеи.

Что делать, если стали свидетелями нарушения

В случае, если вы стали свидетелями использования или продажи пиротехнических средств, необходимо сообщить в полицию по номеру 102.

Соблюдение этих правил — вопрос не только закона, но и безопасности граждан накануне праздников.

