Можно ли для выезда за границу использовать ID-паспорт вместо загранпаспорта — разъяснение

По паспорту гражданина Украины в форме ID-карточки выезд за границу возможен лишь в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений — Миграционная служба.

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, можно ли для выезда за границу использовать паспорт в виде ID-карточки вместо загранпаспорта гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины на территории Украины, а паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины лица, на имя которого он оформлен, за границей и дает право этому лицу на выезд из Украины и въезд в Украину.

«Таким образом, для выезда за границу необходимо использовать паспорт гражданина Украины для выезда за границу. По паспорту гражданина Украины в форме ID-карточки выезд за границу возможен лишь в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений. На данный момент такие соглашения заключены с Турецкой Республикой и Грузией», — заявили в ведомстве.

