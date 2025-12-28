Как уволиться с работы, если нет связи с работодателем — алгоритм действий

Лицо может уволиться с работы, если отсутствует связь с работодателем.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, как уволиться с работы, если нет связи с работодателем.

«Если вы являетесь вынужденно перемещенным лицом и выехали с места постоянного проживания, но еще не уволились с работы, у вас есть возможность встать на учет как безработная в Государственной службе занятости. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий», — заявили в ведомстве.

Шаг 1. Обратитесь в местный центр занятости

Прежде всего необходимо обратиться в центр занятости по месту вашего нового проживания. Именно там вы сможете получить подробные консультации и подать необходимые документы.

Шаг 2. Подайте заявление о расторжении трудового договора

Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, необходимо расторгнуть трудовой договор с предыдущим работодателем. Для этого:

Напишите заявление о расторжении трудового договора.

Форма заявления определяется Государственным центром занятости (постановление КМУ от 30.03.2023 № 446 «Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу»).

Датой прекращения трудового договора будет день, следующий за днем подачи заявления.

Шаг 3. Центр занятости уведомляет соответствующие органы

После подачи заявления центр занятости:

уведомляет бывшего работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);

информирует территориальные органы Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы.

Это происходит в день прекращения трудового договора.

Шаг 4. Получите статус безработного

С момента подачи заявления вы приобретаете статус безработного. Это дает вам право:

получать пособие по безработице;

пользоваться другими социальными услугами, предоставляемыми Государственной службой занятости.

