  1. В Украине

Как уволиться с работы, если нет связи с работодателем — алгоритм действий

20:47, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лицо может уволиться с работы, если отсутствует связь с работодателем.
Как уволиться с работы, если нет связи с работодателем — алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, как уволиться с работы, если нет связи с работодателем.

«Если вы являетесь вынужденно перемещенным лицом и выехали с места постоянного проживания, но еще не уволились с работы, у вас есть возможность встать на учет как безработная в Государственной службе занятости. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий», — заявили в ведомстве.

Шаг 1. Обратитесь в местный центр занятости

Прежде всего необходимо обратиться в центр занятости по месту вашего нового проживания. Именно там вы сможете получить подробные консультации и подать необходимые документы.

Шаг 2. Подайте заявление о расторжении трудового договора

Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, необходимо расторгнуть трудовой договор с предыдущим работодателем. Для этого:

  • Напишите заявление о расторжении трудового договора.
  • Форма заявления определяется Государственным центром занятости (постановление КМУ от 30.03.2023 № 446 «Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу»).

Датой прекращения трудового договора будет день, следующий за днем подачи заявления.

Шаг 3. Центр занятости уведомляет соответствующие органы

После подачи заявления центр занятости:

  • уведомляет бывшего работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);
  • информирует территориальные органы Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы.

Это происходит в день прекращения трудового договора.

Шаг 4. Получите статус безработного

С момента подачи заявления вы приобретаете статус безработного. Это дает вам право:

  • получать пособие по безработице;
  • пользоваться другими социальными услугами, предоставляемыми Государственной службой занятости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]