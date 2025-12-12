  1. У світі

У Німеччині тричі засліпили лазером пілотів F-16 під час посадки

20:48, 12 грудня 2025
Поліція розслідує небезпечні інциденти поблизу авіабази Шпангдалем.
Фото: DW
Пілоти винищувачів F-16 тричі зазнали лазерного впливу під час підходу до американської авіабази Шпангдалем у Німеччині. Про це повідомляє SWR.

Інциденти сталися 2 та 9 грудня, коли літаки готувалися до посадки. За даними поліції, усі випадки трапилися між 20:00 та 20:30. Попри лазерне засліплення, пілоти змогли благополучно приземлитися та не постраждали.

Прессекретарка поліцейського управління німецького міста Трір Керстін Кляйн попередила, що такі дії становлять серйозну небезпеку, адже лазер може спричинити проблеми із зором або травми очей:
«Ці літаки рухаються з величезною швидкістю. Ми можемо вважати себе щасливими, що поки не сталося нічого гіршого».

Поліція повідомила, що для таких атак можуть використовуватися лазерні указки, які доступні у вільному продажу. Яке саме обладнання застосували цього разу, поки невідомо. Водночас слідство вже має одну зачіпку — промені щоразу надходили з одного й того ж напрямку. Це дає підстави припускати, що злочинці діяли з конкретного місця поблизу Шпангдалема.

Правоохоронці нагадали, що німецьке законодавство передбачає суворе покарання за небезпечне втручання в повітряний рух.

Німеччина авіація

