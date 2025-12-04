У Києві водій вантажівки «переміг» пластикові стовпчики, але програв патрульним в ПДР: відео

Водій недооцінив габарити свого «сталевого коня».

Патрульна поліція Києва встановила особу відчайдушного водія вантажівки MAN, який вирішив продемонструвати місту свою особливу техніку керування транстортом — методом зносу пластикових стовпчиків на своєму шляху.

У мережі розлетілося відео з вулиці Старонаводницької, де водій недооцінив габарити свого «сталевого коня» і пошкодив пластикові розділювальні стовпчики.

Інспектори сектору безпеки дорожнього руху швидко вистежили майстра маневрування. Водію нагадали ПДР, а після невеликої «лекції» поліцейські оформили йому протокол за ч. 1 ст. 139 КУпАП — пошкодження засобів регулювання дорожнього руху.

