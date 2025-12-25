  1. В Україні

Уряд дозволив відшкодовувати комунальні витрати за розміщення ВПО без статусу

11:30, 25 грудня 2025
Кабмін оновив правила компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Уряд дозволив відшкодовувати комунальні витрати за розміщення ВПО без статусу
Фото: eef.org.ua
Уряд удосконалив механізм компенсації витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Відповідну постанову, підготовлену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, ухвалив Кабінет Міністрів.

Рішення передбачає відшкодування витрат установам, підприємствам та організаціям, які тимчасово й безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб. Компенсація стосуватиметься, зокрема, оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу та пічного палива.

Серед ключових нововведень — запровадження механізму компенсації навіть у випадках, коли особи ще не набули офіційного статусу ВПО. Також визначено строк надання тимчасової компенсації — до двох місяців з дати подання заяви, що має покрити період, необхідний для відновлення втрачених документів.

Компенсацію нараховуватимуть за фактичну кількість днів перебування ВПО у місцях тимчасового проживання, що дасть змогу точніше розраховувати її розмір. Крім того, спрощується порядок підтвердження витрат: для розрахунку достатньо чеків і квитанцій без обов’язкового направлення запитів до надавачів житлово-комунальних послуг.

Окремо постановою збільшено соціальну норму житла для розрахунку компенсації — з 13,65 кв. м до 21 кв. м опалювальної площі на одну людину.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що ухвалені зміни мають створити більш гнучкий механізм підтримки людей у кризових ситуаціях та забезпечити безперервність надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, що постанова КМУ №616, ухвалена у травні 2025 року, визначила механізм компенсацій для закладів, що розміщують ВПО. Однак пункти евакуації також опинились у ситуації, коли вимушено переміщені громадяни без статусу ВПО не підпадали під дію цих норм. У результаті — відсутність компенсацій за комунальні послуги, спожиті евакуйованими.

Саме це й стало підставою для розробки нового порядку.

