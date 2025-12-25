Правительство разрешило возмещать коммунальные расходы за размещение ВПЛ без статуса

Кабмин обновил правила компенсаций за размещение внутри перемещенных лиц.

Правительство усовершенствовало механизм компенсации расходов на размещение внутренне перемещенных лиц. Соответствующее постановление, подготовленное Министерством социальной политики, семьи и единства, принял Кабинет Министров.

Решение предусматривает возмещение расходов учреждениям, предприятиям и организациям, которые временно и бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет касаться, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.

Среди ключевых нововведений — внедрение механизма компенсации даже в случаях, когда лица еще не получили официальный статус ВПЛ. Также определен срок предоставления временной компенсации — до двух месяцев с даты подачи заявления, что должно покрыть период, необходимый для восстановления утраченных документов.

Компенсация будет начисляться за фактическое количество дней пребывания ВПЛ в местах временного проживания, что позволит более точно рассчитывать ее размер. Кроме того, упрощается порядок подтверждения расходов: для расчета компенсации достаточно чеков и квитанций без обязательного направления запросов поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно постановлением увеличена социальная норма жилья для расчета компенсации — с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека.

В Министерстве социальной политики отмечают, что принятые изменения должны создать более гибкий механизм поддержки людей в кризисных ситуациях и обеспечить непрерывность оказания помощи внутренне перемещенным лицам.

Напомним, что постановление КМУ №616, принятое в мае 2025 года, определило механизм компенсаций для учреждений, размещающих ВПЛ. Однако пункты эвакуации также оказались в ситуации, когда вынужденно перемещенные граждане без статуса ВПЛ не подпадали под действие этих норм. В результате — отсутствие компенсаций за коммунальные услуги, потребленные эвакуированными.

Именно это и стало основанием для разработки нового порядка.

