Правительство разрешило возмещать коммунальные расходы за размещение ВПЛ без статуса

11:30, 25 декабря 2025
Кабмин обновил правила компенсаций за размещение внутри перемещенных лиц.
Правительство разрешило возмещать коммунальные расходы за размещение ВПЛ без статуса
Фото: eef.org.ua
Правительство усовершенствовало механизм компенсации расходов на размещение внутренне перемещенных лиц. Соответствующее постановление, подготовленное Министерством социальной политики, семьи и единства, принял Кабинет Министров.

Решение предусматривает возмещение расходов учреждениям, предприятиям и организациям, которые временно и бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет касаться, в частности, оплаты коммунальных услуг, а также приобретения сжиженного газа и печного топлива.

Среди ключевых нововведений — внедрение механизма компенсации даже в случаях, когда лица еще не получили официальный статус ВПЛ. Также определен срок предоставления временной компенсации — до двух месяцев с даты подачи заявления, что должно покрыть период, необходимый для восстановления утраченных документов.

Компенсация будет начисляться за фактическое количество дней пребывания ВПЛ в местах временного проживания, что позволит более точно рассчитывать ее размер. Кроме того, упрощается порядок подтверждения расходов: для расчета компенсации достаточно чеков и квитанций без обязательного направления запросов поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно постановлением увеличена социальная норма жилья для расчета компенсации — с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека.

В Министерстве социальной политики отмечают, что принятые изменения должны создать более гибкий механизм поддержки людей в кризисных ситуациях и обеспечить непрерывность оказания помощи внутренне перемещенным лицам.

Напомним, что постановление КМУ №616, принятое в мае 2025 года, определило механизм компенсаций для учреждений, размещающих ВПЛ. Однако пункты эвакуации также оказались в ситуации, когда вынужденно перемещенные граждане без статуса ВПЛ не подпадали под действие этих норм. В результате — отсутствие компенсаций за коммунальные услуги, потребленные эвакуированными.

Именно это и стало основанием для разработки нового порядка.

