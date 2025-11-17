  1. В Украине

Нормативный разрыв в компенсациях за размещение эвакуированных без статуса ВПЛ: правительство готовит новый порядок

10:00, 17 ноября 2025
Минсоцполитики предлагает новый механизм компенсаций за размещение эвакуированных лиц.
Нормативный разрыв в компенсациях за размещение эвакуированных без статуса ВПЛ: правительство готовит новый порядок
Фото: Павлоград Каритас Украины
Министерство социальной политики, семьи и единства обнародовало проект постановления «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2022 г. № 261 и от 30 декабря 2022 г. № 1475».

Документ должен урегулировать вопрос компенсации расходов за потребленные жилищно-коммунальные услуги во время временного размещения эвакуированных лиц в пунктах эвакуации. В частности, речь идет об урегулировании вопроса компенсации расходов за потребленные ЖКУ при размещении лиц, которые из-за угрозы жизни были эвакуированы, но не получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Именно это обстоятельство стало причиной правового разрыва, который сейчас требует устранения.

Почему возникла проблема

Постановление КМУ №616, принятое в мае 2025 года, определило механизм компенсаций для учреждений, размещающих ВПЛ. Однако пункты эвакуации также оказались в ситуации, когда вынужденно перемещенные граждане без статуса ВПЛ не подпадали под действие этих норм. В результате — отсутствие компенсаций за коммунальные услуги, потребленные эвакуированными.

Именно это и стало основанием для разработки нового порядка.

Что предлагает правительственный проект

Проект постановления должен сформировать четкий механизм компенсаций. Его ключевые элементы:

  • Пенсионный фонд Украины будет выплачивать компенсацию за размещение эвакуированных лиц.
  • Компенсация за размещение эвакуированных лиц будет выплачиваться сборным пунктам эвакуации, промежуточным пунктам эвакуации и транзитным центрам ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
  • Электронный процесс подачи заявлений через портал ПФУ.
  • Контроль Нацсоцслужбы на местах.

Параллельно проектом акта вносятся изменения в постановление №1475: в нем появляется отдельное направление финансирования, связанное именно с компенсацией расходов за потребленные коммунальные услуги при размещении эвакуированных лиц.

В настоящее время проект находится на этапе публичных консультаций. Для юридического сообщества важно оценить, насколько предложенный механизм обеспечивает баланс между адресностью выплат, прозрачностью процедур и административной эффективностью.

