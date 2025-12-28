Верховный Суд: квартира, приобретенная в браке, не принадлежит только тому, на кого она оформлена

Государственная регистрация недвижимого имущества на имя одного из супругов не означает, что оно принадлежит только этому лицу.

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда поставил точку в споре о разделе имущества супругов, подтвердив принципиальную правовую позицию: государственная регистрация недвижимого имущества на имя одного из супругов сама по себе не означает, что такое имущество является его личной частной собственностью.

Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда, которым квартиру, приобретенную в период брака и зарегистрированную на мужа, было признано общей совместной собственностью супругов и разделено между ними поровну. Ключевое значение Верховный Суд придал письменному согласию жены на заключение договора купли-продажи, в котором прямо указывалось, что средства являются общими, а имущество приобретается в интересах семьи.

Обстоятельства дела №199/8806/23

Супруги состояли в зарегистрированном браке с 2010 года. За время брака они приобрели:

автомобиль Opel Vectra 1997 года выпуска;

квартиру площадью 39,5 кв. м в г. Днепре, которая в 2020 году была оформлена и зарегистрирована на имя мужа.

В 2023 году жена обратилась в суд с иском о разделе имущества супругов. Она утверждала, что квартира приобретена за общие средства, в договоре купли-продажи содержится ее письменное согласие, а само жилье планировалось для использования в интересах семьи.

Муж возражал, настаивая, что квартира является его личной частной собственностью, поскольку была оплачена средствами, полученными от продажи принадлежащей ему доли другой квартиры. Также он ссылался на то, что формулировки договора не содержат прямого согласия жены на приобретение имущества в общую совместную собственность.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции признал общей совместной собственностью только автомобиль, а в разделе квартиры отказал, согласившись с доводами о ее приобретении за личные средства мужа.

Апелляционный суд отменил это решение в части квартиры. Суд установил, что презумпция общности имущества не была опровергнута, а письменное согласие жены, зафиксированное при заключении договора, свидетельствует о приобретении квартиры за общие средства в общую совместную собственность. Квартира была разделена между супругами в равных долях.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев кассационную жалобу мужа, Верховный Суд пришел к выводу, что оснований для ее удовлетворения не имеется.

Ключевые правовые акценты постановления

1. Презумпция общности имущества супругов

Имущество, приобретенное в период брака, считается общей совместной собственностью независимо от того, на кого оно зарегистрировано, пока иное не будет доказано надлежащими и допустимыми доказательствами.

2. Регистрация не определяет правовой режим имущества

Сам факт государственной регистрации квартиры на одного из супругов не означает, что она принадлежит только этому лицу.

3. Согласие другого супруга имеет решающее значение

Письменное согласие жены на заключение договора купли-продажи, в котором указано, что средства являются общими и имущество приобретается в интересах семьи, является подтверждением приобретения имущества в общую совместную собственность.

4. Суд не может подменять договоренность супругов

Если супруги согласились на приобретение имущества в общую совместную собственность и такое согласие зафиксировано в договоре, суд не вправе игнорировать такое волеизъявление, даже если один из супругов впоследствии ссылается на «личное» происхождение средств.

5. Пределы кассационного пересмотра

Доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил устойчивую и последовательную практику по делам о разделе имущества супругов: решающим является не формальная запись в реестре, а реальные обстоятельства приобретения имущества и волеизъявление обоих супругов.

