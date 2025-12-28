  1. В мире

Ушла из жизни Брижит Бардо — легенда французского кино и икона ХХ столетия

11:58, 28 декабря 2025
На 92-м году жизни умерла звезда французского кино Брижит Бардо.
Ушла из жизни легендарная французская киноактриса и модель Брижит Бардо. Ей был 91 год. Об этом сообщает Le Figaro.

Брижит Бардо — одна из самых известных актрис ХХ столетия, символ эпохи и икона стиля. Она снялась в 46 фильмах и завершила кинокарьеру в 1973 году, не достигнув 40 лет.

После ухода из кино Бардо посвятила жизнь защите животных, став одной из самых заметных зоозащитниц Европы. Ее влияние выходило далеко за пределы кинематографа — как культурного, так и общественного.

Смерть Брижит Бардо завершает целую главу в истории французского кино и массовой культуры.

