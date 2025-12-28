Италия оштрафовала Ryanair на $300 млн за давление на туристические агентства

Итальянский регулятор признал Ryanair доминирующим игроком и выписал рекордный штраф.

Итальянская антимонопольная служба наложила на Ryanair штраф в размере 300 млн долларов за агрессивную политику в отношении туристических агентств.

Регулятор пришел к выводу, что ирландская авиакомпания незаконно препятствовала агентам продавать ее билеты, навязывая клиентам покупку исключительно через собственный сайт и мобильное приложение, сообщает Courthouse News.

В чем обвинили авиакомпанию

В решении Антимонопольного управления Италии (AGCM) указано, что с апреля 2023 года по апрель 2025 года Ryanair применяла «злоупотребляющую стратегию», направленную на вытеснение туристических агентств с рынка. В частности, компания:

блокировала или усложняла бронирование билетов через агентов;

ограничивала продажу билетов Ryanair в пакетах с рейсами других авиакомпаний или туристическими услугами;

внедряла процедуры, в том числе элементы биометрической проверки, для пользователей, покупавших билеты через агентства.

AGCM подчеркивает, что Ryanair обслуживает около 40% пассажиропотока в Италию и из нее, а следовательно, занимает доминирующее положение и способна существенно влиять на конкуренцию. Это один из крупнейших штрафов в истории регулятора и рекордный — для авиакомпаний.

Позиция Ryanair и планы обжалования

Ryanair заявила, что будет обжаловать решение, назвав выводы регулятора «странными и необоснованными». Компания также поставила под сомнение методику, по которой ее признали доминирующим игроком на итальянском рынке.

Авиаперевозчик ссылается на решение суда в Милане от января 2024 года, в котором указывалось, что модель прямых продаж Ryanair выгодна потребителям и способствует более низким тарифам. По мнению компании, нынешний штраф противоречит этим выводам.

Апелляция сначала будет рассматриваться в административном суде региона Лацио, а окончательное решение может принять Государственный совет — высший административный суд Италии. В аналогичных делах компаниям уже удавалось снижать штрафы: в частности, в сентябре суд Лацио почти вдвое сократил многомиллиардный штраф для Amazon.

Конфликт с агентствами — основа стратегии

Штраф напрямую бьет по ключевой бизнес-модели Ryanair — максимальному удешевлению билетов за счет исключения посредников. Генеральный директор компании Майкл О’Лири неоднократно резко критиковал онлайн-агентства, обвиняя их в завышении цен и дезориентации клиентов.

По словам О’Лири, Ryanair годами борется с брокерами, которые, по мнению компании, продают билеты в обход ее систем безопасности. После решения суда в Милане в 2024 году перевозчик начал заключать соглашения с отдельными онлайн-агентствами, предоставляя им прямой доступ к своему сайту, но при этом сохранил ряд ограничений.

С августа 2024 года Ryanair также публикует ежемесячные отчеты, в которых утверждает, что агентства регулярно добавляют завышенные сборы за выбор мест или багаж. В то же время AGCM пришло к выводу, что методы блокирования агентов со стороны авиакомпании были незаконными.

