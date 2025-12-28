Швейцария не способна защититься от полномасштабного нападения — главнокомандующий армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Швейцарии подчеркнул, что нейтралитет не является гарантией безопасности.

Швейцария не сможет полноценно обороняться в случае масштабного военного нападения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Комментируя риск войны между НАТО и РФ в течение ближайших пяти лет, генерал подчеркнул: точных прогнозов не существует.

В то же время, по оценкам европейских разведок и заявлениям руководителей оборонных ведомств, Москва может готовиться к дальнейшей эскалации с Западом и потенциальному расширению войны примерно в 2028 году.

По словам Зюссли, это не пророчества, а предупреждения, цель которых — заставить Европу усилить собственную безопасность. Он отметил, что во время Форума безопасности в Варшаве дискуссия уже не велась вокруг того, представляет ли Россия угрозу, а была сосредоточена на способах противодействия ей.

Командующий указал, что Кремль стремится вернуть себе статус великой державы и для этого пытается дестабилизировать Европу с помощью гибридных методов — кибератак, дронов, саботажа и дезинформации.

Швейцария, по его словам, уже сталкивается с киберугрозами, информационными операциями и шпионажем: разведка страны фиксирует более 80 лиц, связанных с российскими спецслужбами.

В то же время актов саботажа на территории страны пока не зафиксировано, в отличие от других государств Европы, где известно более чем о 60 таких инцидентах.

Зюссли подчеркнул, что Швейцария способна противодействовать атакам негосударственных акторов на критическую инфраструктуру и оказывать поддержку в киберсфере.

Однако страна не имеет достаточных возможностей для отражения угроз на большом расстоянии или защиты от полномасштабного нападения.

Отдельно генерал раскритиковал представление о том, что нейтралитет сам по себе гарантирует безопасность. По его мнению, нейтралитет имеет ценность лишь тогда, когда государство способно защитить его силой.

