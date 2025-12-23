Может ли ребенок, зачатый при жизни военнослужащего, но родившийся уже после его гибели, получить единовременную денежную помощь, если такая помощь уже была выплачена другим членам семьи.

Верховный Суд пришел к выводу, что если единовременная денежная помощь в связи с гибелью военнослужащего уже была назначена и выплачена другим членам его семьи, это не создает нового права на повторное назначение или дополнительную выплату средств из государственного бюджета для ребенка, зачатого при жизни отца и родившегося после его смерти. В такой ситуации реализация права ребенка возможна только путем перераспределения уже выплаченной суммы между получателями по их взаимному согласию либо в судебном порядке.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда по делу № 560/12192/24. Суд рассмотрел кассационную жалобу Министерства обороны на решения судов предыдущих инстанций относительно назначения доли единовременной денежной помощи.

Обстоятельства дела

Истец в интересах ребенка обратилась в Министерство обороны Украины с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи с гибелью отца ребенка — военнослужащего Вооруженных Сил Украины. В назначении такой помощи было отказано на том основании, что ребенок родился после смерти военнослужащего, а единовременная помощь уже была выплачена в 2022 году его родителям в равных долях. Истец обратилась в суд с иском, в котором указала, что решением районного суда по делу № 674/1170/22 установлен факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении ее малолетнего сына, а также внесены соответствующие изменения в актовую запись о рождении. На основании решения суда выдано новое свидетельство о рождении, в котором отцом ребенка указан погибший военнослужащий, а матерью — истец. Согласно протоколу военно-врачебной комиссии причина смерти погибшего военнослужащего связана с защитой Родины. Малолетний сын получил статус «члена семьи погибшего» в соответствии с Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», поэтому имеет право на получение единовременной денежной помощи.

Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично. Суды предыдущих инстанций исходили из того, что право на получение единовременной денежной помощи имеют все члены семьи погибшего военнослужащего, в том числе ребенок, зачатый при жизни и родившийся после его смерти, поскольку исключение такого ребенка из перечня лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, противоречит содержанию статьи 16-1 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» (далее — Закон № 2011-XII) и является дискриминационным.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Верховный Суд отметил, что в данном деле не ставится под сомнение право ребенка на получение единовременной денежной помощи, как ошибочно считали суды предыдущих инстанций, а вопрос сводится к определению возможности реализации права на получение единовременной денежной помощи с учетом того, что такая помощь уже была распределена между другими членами семьи.

Пункт 2 Переходных положений Закона Украины от 9 декабря 2023 года № 3515-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения и выплаты единовременной денежной помощи» (далее – Закон № 3515-ІХ) устанавливает, что данный Закон применяется к правоотношениям, возникшим до вступления его в силу и связанным с назначением и получением единовременной денежной помощи для детей погибшего (умершего) лица, зачатых при жизни и рожденных после его смерти, при условии, что единовременная денежная помощь не назначалась ни одному из лиц, которые имели право на ее получение.

Из содержания приведенной нормы следует, что законодатель четко разграничил право на назначение единовременной денежной помощи (как элемент государственной гарантии социальной защиты) и право на ее получение (как стадию реализации этой гарантии в конкретных правоотношениях).

Пункт 2 Переходных положений устанавливает ограничительное условие для применения Закона № 3515-ІХ: его действие может распространяться на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, лишь при отсутствии какого-либо первичного назначения единовременной денежной помощи в отношении конкретного случая гибели (смерти) военнослужащего.

То есть, вводя специальное правило в отношении детей, зачатых при жизни и рожденных после смерти военнослужащего, законодатель имел целью устранить правовой пробел для ситуаций, когда такой ребенок в связи с рождением после смерти отца не мог быть включен в круг лиц, которым назначалась помощь, и при этом по данному случаю гибели военнослужащего решение о назначении единовременной денежной помощи еще не принималось.

Однако указанное положение не создает нового субъективного права на повторное назначение или «доначисление» единовременной денежной помощи в отношении конкретного погибшего военнослужащего после того, как такая помощь уже была распределена и выплачена другим членам его семьи. Его содержание направлено на расширение временных пределов применения закона к неурегулированным случаям, однако не предусматривает возложение на государство дополнительного бюджетного обязательства в пределах одного и того же случая гибели военнослужащего. Законодатель, расширяя круг лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, не изменял установленного статьей 16-3 Закона № 2011-ХІІ принципа равенства долей между всеми получателями и не предусматривал возложение на государство финансового обязательства сверх фиксированной суммы, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» (далее – Постановление № 168). Таким образом, право ребенка на единовременную денежную помощь не утрачивается, однако может быть реализовано исключительно в пределах уже выплаченной суммы путем перераспределения долей между получателями по правилам, установленным пунктом 2 Постановления № 168.

Таким образом, когда единовременная денежная помощь уже была назначена и выплачена другим членам семьи погибшего, действие пункта 2 Переходных положений не порождает нового права на повторное назначение или дополнительную выплату средств из государственного бюджета. В такой ситуации реализация права ребенка возможна лишь способом, прямо предусмотренным абзацем тринадцатым пункта 2 Постановления КМУ № 168, – путем перераспределения уже выплаченной суммы между получателями по их взаимному согласию либо в судебном порядке.

