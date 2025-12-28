Наследство, которое не смог оформить нотариус: как суд решил проблему колхозного дома

Судебная практика по наследованию имущества колхозного двора без правоустанавливающих документов.

После смерти мужа женщина пыталась оформить наследство на жилой дом, в котором семья проживала десятилетиями. Однако нотариус отказал: дом оказался имуществом колхозного двора, а правоустанавливающих документов на него не существовало.

Единственным путем стало обращение в суд. Ситуацию рассмотрел Городокский районный суд Львовской области, который в деле № 441/2714/24 встал на сторону наследников.

Суд признал, что вдова и ее дочери являются последними членами колхозного двора, которые не утратили права на это имущество, и закрепил за каждой из них право собственности на равную долю дома.

С чего все началось

Ситуация, с которой столкнулась семья, является типичной для сельской местности и жилья, построенного еще в советские времена. После смерти собственника дома наследники обратились к нотариусу, как это предусмотрено законом, — для оформления наследства.

Однако оформление остановилось уже на начальном этапе. Из справок органа местного самоуправления и похозяйственных книг следовало, что дом построен в 1980-х годах и до начала 1990-х годов принадлежал колхозному двору. Главой двора был умерший, а членами — его жена и дети. Право собственности на дом в государственных реестрах не оформлялось.

Поскольку нотариальный путь оформления наследства оказался невозможным, наследники обратились в суд с иском о признании права собственности на доли в доме как на имущество колхозного двора. Ответчик — орган местного самоуправления — иск признал.

Что учел суд

Суд детально проанализировал правовой режим имущества колхозных дворов и применил нормы законодательства, действовавшего на момент возникновения соответствующих правоотношений.

Ключевыми для дела стали следующие правовые подходы:

имущество колхозного двора принадлежало его членам на праве совместной собственности;

после прекращения существования колхозных дворов право на долю сохраняют те члены, которые до 15 апреля 1991 года не утратили связи с двором (не прекратили участие в ведении хозяйства);

доли всех членов двора являются равными, независимо от возраста или трудоспособности;

в случае отсутствия правоустанавливающих документов право собственности может быть защищено путем его судебного признания.

Суд установил, что истцы были членами колхозного двора, проживали в доме, не утратили права на долю в его имуществе и являются последними лицами, за которыми такое право сохранилось.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск и признал жилой дом имуществом колхозного двора. Также суд признал за каждой из истиц право собственности на 1/4 часть дома.

Решение принято в порядке общего искового производства, вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Почему это решение важно

Это дело является показательным для многих семей, которые сталкиваются с проблемами оформления наследства на жилье, построенное и учтенное как имущество колхозного двора. Суд еще раз подтвердил устоявшуюся практику: отсутствие регистрации права собственности не означает отсутствия самого права, если оно возникло на основании законодательства, действовавшего в прошлые периоды, и подтверждается надлежащими доказательствами.

Для наследников это решение открывает возможность в дальнейшем зарегистрировать право собственности и полноценно распоряжаться недвижимостью. Для юристов — очередное подтверждение корректного применения норм «переходного» имущественного права в отношении колхозных дворов.

