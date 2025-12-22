Верховный Суд разъяснил сроки обращения в суд по спорам о дополнительном вознаграждении военнослужащим

Сколько времени есть у военнослужащего, чтобы подать иск в суд, и с какого момента исчисляется этот срок.

Верховный Суд определил, что в спорах о выплате денежного обеспечения военнослужащим, в частности дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров № 168 от 28 февраля 2022 года, после 19 июля 2022 года применяется трехмесячный срок обращения в суд. Такой срок установлен статьей 233 Кодекса законов о труде Украины. Эта норма является специальной по отношению к части пятой статьи 122 КАС Украины и подлежит применению при определении сроков обращения в суд с требованиями о взыскании причитающихся работнику выплат во время прохождения им публичной службы.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 19 ноября 2025 года по делу № 420/27284/24. Суд рассматривал кассационную жалобу военнослужащего на решения судов предыдущих инстанций, которыми его иск был возвращен из-за пропуска срока обращения в суд.

Детали дела

Предметом спора в этом деле было неполное выполнение ответчиком обязанности по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» за период с 13 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года. В суд с требованиями истец обратился 29 августа 2024 года.

Окружной административный суд определением, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, возвратил исковое заявление истцу в связи с нарушением установленного статьей 233 Кодекса законов о труде Украины трехмесячного срока обращения в суд в части требований, охватывающих период с 19 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, обжалуемые судебные решения отменил, а дело направил для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Суд определил, что ключевым в этом деле был вопрос соблюдения истцом срока обращения в суд с требованиями о выплате дополнительного вознаграждения, предусмотренного Постановлением № 168, за период с 19 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года, в частности, какой нормой закона (специальной или общей) следует руководствоваться при решении этого вопроса.

Из содержания статьи 233 КЗоТ Украины следует, что она регулирует вопросы сроков обращения в суд по спорам о выплате всех сумм, причитающихся работнику при увольнении. Такое регулирование является единым для всех работников независимо от вида трудовых отношений и характера профессиональной деятельности.

Учитывая, что нормы части пятой статьи 122 КАС Украины прямо не закрепляют положений о взыскании причитающихся работнику выплат во время прохождения им публичной службы, тогда как предписания статьи 233 КЗоТ Украины определяют срок обращения в суд по делам, связанным с несоблюдением законодательства об оплате труда, следует считать, что статья 233 КЗоТ Украины является специальной нормой по отношению к части пятой статьи 122 КАС Украины и подлежит применению при определении сроков обращения в суд с требованиями о взыскании причитающихся работнику выплат во время прохождения им публичной службы.

При этом такой подход должен быть единым как для лиц, проходящих публичную службу, так и для тех, которые уволены с нее, поскольку применение различных сроков обращения в суд по делам, связанным с несоблюдением законодательства об оплате труда во время прохождения службы и после увольнения с публичной службы, приведет к неодинаковому подходу к защите права лица на получение вознаграждения за труд.

Поскольку истцом заявлены в суд требования о выплате причитающихся сумм (денежного обеспечения) во время прохождения публичной службы, трехмесячный срок обращения в суд должен исчисляться по общему правилу, закрепленному в части первой статьи 233 КЗоТ Украины, со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Судебная палата указала, что для правильного решения вопроса соблюдения истцом срока обращения в суд с исковыми требованиями за период с 19 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года судам предыдущих инстанций необходимо выяснить наличие/отсутствие у истца объективной возможности до 3.06.2024 (получение документов от ответчика) быть осведомленным о нарушении своего права.

