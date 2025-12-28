Апелляционный суд подтвердил обязанность военного уплачивать алименты на совершеннолетнюю дочь, которая обучается в Британии

Суд отклонил доводы об отсутствии апостиля на иностранных документах и оставил в силе решение о взыскании 1/6 дохода.

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу военнослужащего, который обжаловал решение суда первой инстанции о взыскании с него алиментов на совершеннолетнюю дочь, продолжающую обучение в Великобритании.

Апелляционный суд отклонил доводы о недопустимости иностранных документов из-за отсутствия апостиля и признал обоснованным определенный судом размер алиментов — 1/6 части всех видов дохода. По предоставленным суду данным о заработке ответчика, такая доля ориентировочно составляет около 18–20 тыс. грн в месяц.

Обстоятельства дела № 372/6395/23

Мать совершеннолетней дочери обратилась в суд с иском о взыскании алиментов, ссылаясь на то, что после достижения 18 лет дочь продолжает обучение на дневной форме в Glasgow Clyde College (Шотландия) по хореографической программе.

В связи с интенсивным учебным процессом дочь не работает, стипендию не получает и находится на содержании матери. Истец указывала, что ее собственного дохода недостаточно для покрытия расходов, связанных с обучением и проживанием ребенка за границей.

До достижения дочерью совершеннолетия алименты выплачивались отцом на основании судебного приказа.

Решением Обуховского районного суда Киевской области иск был удовлетворен частично. Суд определил алименты в размере 1/6 части всех видов дохода ответчика, но не менее 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, на период обучения, но не дольше чем до достижения ею 23 лет.

Доводы апелляционной жалобы

Обжалуя решение, отец — военнослужащий — отмечал, в частности, что:

иск подан ненадлежащим истцом, поскольку дочь является совершеннолетней и могла обратиться в суд самостоятельно;

факт совместного проживания матери и дочери за границей не подтвержден надлежащими доказательствами;

документы иностранного происхождения (справка из учебного заведения, письма городского совета Эдинбурга, договор аренды жилья) являются недопустимыми доказательствами из-за отсутствия апостиля;

определенный судом размер алиментов превышает реальные потребности дочери и, по его мнению, нарушает принцип равенства обязанностей родителей.

Правовая оценка апелляционного суда

Коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы являются необоснованными и не опровергают выводов суда первой инстанции.

Кто имеет право обращаться с иском

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 199 Семейного кодекса Украины право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение, имеет как тот из родителей, с кем проживает ребенок, так и сам ребенок.

Привлечение совершеннолетней дочери к участию в деле является правом, а не обязанностью суда. Ходатайств о ее привлечении участники дела не заявляли.

Относительно отсутствия апостиля

Апелляционный суд признал необоснованными ссылки апеллянта на положения Конвенции 1961 года, указав, что:

справка из Glasgow Clyde College не является документом об образовании или официальным актом органа государственной власти, а носит информационный характер;

письма городского совета Эдинбурга являются справочной корреспонденцией, а не административными документами в понимании Конвенции;

договор аренды жилья, заключенный с органом местного самоуправления, имеет коммерческий характер и не подпадает под требования апостилирования.

Следовательно, отсутствие апостиля не влияет на допустимость этих доказательств и их оценку судом.

Относительно размера алиментов

Апелляционный суд обратил внимание на ошибочность расчетов, приведенных в апелляционной жалобе. Суд первой инстанции определил алименты именно в размере 1/6 части дохода, а не 1/5, как утверждал апеллянт.

По данным справки из воинской части, среднемесячный доход ответчика превышал 100 тыс. грн, а определенный судом размер алиментов в денежном эквиваленте составляет около 18,8 тыс. грн в месяц.

Коллегия судей пришла к выводу, что такой размер:

соответствует реальным потребностям дочери, обучающейся на дневной форме;

не создает чрезмерной финансовой нагрузки для плательщика алиментов;

согласуется с принципом равного участия обоих родителей в содержании ребенка.

При этом доказательств невозможности оказания материальной помощи или наличия других иждивенцев ответчик суду не предоставил.

Вывод суда

Апелляционный суд признал, что решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права. Доводы апелляционной жалобы не опровергают установленных по делу обстоятельств.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменений.

