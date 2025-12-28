В Броварах человек смертельно отравился угарным газом из-за генератора в подвале дома

Генератор работал в подвале многоквартирного дома — один человек погиб, еще одну доставили в больницу.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Бровары Киевской области в результате отравления угарным газом погиб один человек, еще одну пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает ГСЧС.

Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме.

По предварительным данным, причиной отравления стало грубое нарушение правил безопасности — электрогенератор работал в подвальном помещении, что привело к накоплению угарного газа.

Спасатели подчеркивают: угарный газ является особенно опасным, поскольку не имеет запаха, цвета или вкуса, но даже в небольшой концентрации может привести к смерти.

Помните основные правила пользования генераторами:

используйте генератор только на открытом воздухе, не ближе чем за 6 м от зданий;

категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах;

не размещайте генератор возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;

следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома;

заправляйте генератор только после полного охлаждения;

установите сигнализатор угарного газа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.