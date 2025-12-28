  1. В Украине

В Броварах человек смертельно отравился угарным газом из-за генератора в подвале дома

10:35, 28 декабря 2025
Генератор работал в подвале многоквартирного дома — один человек погиб, еще одну доставили в больницу.
В Броварах человек смертельно отравился угарным газом из-за генератора в подвале дома
Иллюстративное фото из открытых источников
В городе Бровары Киевской области в результате отравления угарным газом погиб один человек, еще одну пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает ГСЧС.

Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме.

По предварительным данным, причиной отравления стало грубое нарушение правил безопасности — электрогенератор работал в подвальном помещении, что привело к накоплению угарного газа.

Спасатели подчеркивают: угарный газ является особенно опасным, поскольку не имеет запаха, цвета или вкуса, но даже в небольшой концентрации может привести к смерти.

Помните основные правила пользования генераторами:

  • используйте генератор только на открытом воздухе, не ближе чем за 6 м от зданий;
  • категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах;
  • не размещайте генератор возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;
  • следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома;
  • заправляйте генератор только после полного охлаждения;
  • установите сигнализатор угарного газа.

ГСЧС Бровары Киевская область генератор отключение света

