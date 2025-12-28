В Броварах человек смертельно отравился угарным газом из-за генератора в подвале дома
В городе Бровары Киевской области в результате отравления угарным газом погиб один человек, еще одну пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает ГСЧС.
Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме.
По предварительным данным, причиной отравления стало грубое нарушение правил безопасности — электрогенератор работал в подвальном помещении, что привело к накоплению угарного газа.
Спасатели подчеркивают: угарный газ является особенно опасным, поскольку не имеет запаха, цвета или вкуса, но даже в небольшой концентрации может привести к смерти.
Помните основные правила пользования генераторами:
- используйте генератор только на открытом воздухе, не ближе чем за 6 м от зданий;
- категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах;
- не размещайте генератор возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;
- следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь дома;
- заправляйте генератор только после полного охлаждения;
- установите сигнализатор угарного газа.
