  1. В Украине

С 1 января 2026 года меняется размер единого взноса — важная информация для предпринимателей

10:17, 28 декабря 2025
Повышение минимальной заработной платы с 2026 года автоматически меняет сумму обязательных социальных платежей.
С начала 2026 года украинских предпринимателей ждут новые финансовые правила. Из-за повышения минимальной заработной платы автоматически меняется и размер единого социального взноса (ЕСВ), который ежемесячно уплачивают физические лица-предприниматели.

Минимальная зарплата вырастет — ЕСВ тоже

В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» с 1 января минимальная заработная плата устанавливается на уровне 8647 гривен. Именно от этого показателя напрямую зависит сумма единого взноса.

Поскольку ставка ЕСВ остается неизменной — 22%, минимальный страховой взнос для ФОПов в 2026 году составит: 1902,34 грн в месяц (8647 × 22%)

Это означает, что предпринимателям придется закладывать в бюджет почти 23 тысячи гривен в год только на обязательные социальные платежи.

Что изменится для бизнеса на практике

Помимо минимального взноса, увеличивается и максимальная база для начисления ЕСВ — она достигнет 172 940 грн. Это важно для предпринимателей и работодателей с высокими доходами, так как влияет на размер будущих социальных выплат.

Специалисты ПФУ подчеркивают: своевременная уплата ЕСВ и корректная отчетность — не формальность, а прямой путь к сохранению социальных гарантий.

Почему ошибки в отчетах могут стоить пенсии

Данные об уплате единого взноса попадают в Государственный реестр застрахованных лиц, на основании которого в будущем рассчитываются:

  • пенсионные выплаты;
  • больничные;
  • другие виды социальной помощи.

Если в отчетности есть ошибки или ЕСВ уплачивался несвоевременно, это может негативно повлиять на страховой стаж и, соответственно, на размер пенсии.

Что стоит сделать ФОПам уже сейчас

пересмотреть финансовое планирование на 2026 год;

учесть новый размер ЕСВ в ежемесячных расходах;

внимательно проверять отчетность, чтобы избежать ошибок в страховом стаже.

предприниматель ФЛП

