Скандал с Кеннеди-центром: Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь
с В Конгрессе США появились законодательные инициативы, которые могут полностью запретить переименование федеральных зданий, учреждений и земель в честь действующего президента Трампа. Об этом сообщает Newsweek.
Поводом стал громкий скандал вокруг попытки добавить имя Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Что именно произошло
18 декабря Совет попечителей Кеннеди-центра проголосовал за изменение названия учреждения, добавив к нему имя Дональда Трампа. После этого на здании и внутри комплекса начали появляться новые вывески с его именем.
Это решение вызвало резкую критику среди демократов и части общественности. Кеннеди-центр в США считают не просто театром, а национальным мемориалом в честь убитого президента Джона Кеннеди.
Реакция Конгресса
Конгрессвумен от штата Мериленд Эйприл Макклейн Делани внесла сразу два законопроекта:
- первый отменяет решение совета и обязывает убрать имя Трампа из Кеннеди-центра;
- второй запрещает называть любые федеральные объекты именем действующего президента.
По ее словам, Конгресс должен остановить «брендинг национальных памятников» и защитить историческое наследие страны.
Позиция сенаторов
Независимый сенатор Берни Сандерс объявил о внесении аналогичного законопроекта в Сенат. Он назвал действия Трампа «проявлением самовлюбленности» и заявил, что государство не может позволять президентам увековечивать себя при жизни.
Почему это вызвало такой резонанс
В США переименование национальных мемориалов традиционно происходит только после решения Конгресса. Критики считают, что ситуация с Кеннеди-центром является попыткой обойти закон и создает опасный прецедент.
Дочь Роберта Кеннеди Керри Кеннеди заявила, что ценности Джона Кеннеди — справедливость, равенство и уважение к человеческому достоинству — «несовместимы с политикой Дональда Трампа, а потому их имена не должны стоять рядом».
Что будет дальше
Сейчас вопрос находится на рассмотрении Конгресса и судов. Уже подан иск, в котором подчеркивается: менять название Кеннеди-центра без решения Конгресса незаконно.
Если новые законы будут приняты, центр вернет первоначальное название, а в США появится четкий запрет на присвоение имен действующих президентов государственным объектам. Это правило будет действовать не только против Трампа, но и для всех будущих президентов.
