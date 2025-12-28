Скандал с Кеннеди-центром: Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь

Конгресс США планирует запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь Трампа.

с В Конгрессе США появились законодательные инициативы, которые могут полностью запретить переименование федеральных зданий, учреждений и земель в честь действующего президента Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Поводом стал громкий скандал вокруг попытки добавить имя Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Что именно произошло

18 декабря Совет попечителей Кеннеди-центра проголосовал за изменение названия учреждения, добавив к нему имя Дональда Трампа. После этого на здании и внутри комплекса начали появляться новые вывески с его именем.

Это решение вызвало резкую критику среди демократов и части общественности. Кеннеди-центр в США считают не просто театром, а национальным мемориалом в честь убитого президента Джона Кеннеди.

Реакция Конгресса

Конгрессвумен от штата Мериленд Эйприл Макклейн Делани внесла сразу два законопроекта:

первый отменяет решение совета и обязывает убрать имя Трампа из Кеннеди-центра;

второй запрещает называть любые федеральные объекты именем действующего президента.

По ее словам, Конгресс должен остановить «брендинг национальных памятников» и защитить историческое наследие страны.

Позиция сенаторов

Независимый сенатор Берни Сандерс объявил о внесении аналогичного законопроекта в Сенат. Он назвал действия Трампа «проявлением самовлюбленности» и заявил, что государство не может позволять президентам увековечивать себя при жизни.

Почему это вызвало такой резонанс

В США переименование национальных мемориалов традиционно происходит только после решения Конгресса. Критики считают, что ситуация с Кеннеди-центром является попыткой обойти закон и создает опасный прецедент.

Дочь Роберта Кеннеди Керри Кеннеди заявила, что ценности Джона Кеннеди — справедливость, равенство и уважение к человеческому достоинству — «несовместимы с политикой Дональда Трампа, а потому их имена не должны стоять рядом».

Что будет дальше

Сейчас вопрос находится на рассмотрении Конгресса и судов. Уже подан иск, в котором подчеркивается: менять название Кеннеди-центра без решения Конгресса незаконно.

Если новые законы будут приняты, центр вернет первоначальное название, а в США появится четкий запрет на присвоение имен действующих президентов государственным объектам. Это правило будет действовать не только против Трампа, но и для всех будущих президентов.

