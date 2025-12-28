  1. В мире

Скандал с Кеннеди-центром: Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь

11:29, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конгресс США планирует запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь Трампа.
Скандал с Кеннеди-центром: Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

с В Конгрессе США появились законодательные инициативы, которые могут полностью запретить переименование федеральных зданий, учреждений и земель в честь действующего президента Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Поводом стал громкий скандал вокруг попытки добавить имя Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Что именно произошло

18 декабря Совет попечителей Кеннеди-центра проголосовал за изменение названия учреждения, добавив к нему имя Дональда Трампа. После этого на здании и внутри комплекса начали появляться новые вывески с его именем.

Это решение вызвало резкую критику среди демократов и части общественности. Кеннеди-центр в США считают не просто театром, а национальным мемориалом в честь убитого президента Джона Кеннеди.

Реакция Конгресса

Конгрессвумен от штата Мериленд Эйприл Макклейн Делани внесла сразу два законопроекта:

  • первый отменяет решение совета и обязывает убрать имя Трампа из Кеннеди-центра;
  • второй запрещает называть любые федеральные объекты именем действующего президента.

По ее словам, Конгресс должен остановить «брендинг национальных памятников» и защитить историческое наследие страны.

Позиция сенаторов

Независимый сенатор Берни Сандерс объявил о внесении аналогичного законопроекта в Сенат. Он назвал действия Трампа «проявлением самовлюбленности» и заявил, что государство не может позволять президентам увековечивать себя при жизни.

Почему это вызвало такой резонанс

В США переименование национальных мемориалов традиционно происходит только после решения Конгресса. Критики считают, что ситуация с Кеннеди-центром является попыткой обойти закон и создает опасный прецедент.

Дочь Роберта Кеннеди Керри Кеннеди заявила, что ценности Джона Кеннеди — справедливость, равенство и уважение к человеческому достоинству — «несовместимы с политикой Дональда Трампа, а потому их имена не должны стоять рядом».

Что будет дальше

Сейчас вопрос находится на рассмотрении Конгресса и судов. Уже подан иск, в котором подчеркивается: менять название Кеннеди-центра без решения Конгресса незаконно.

Если новые законы будут приняты, центр вернет первоначальное название, а в США появится четкий запрет на присвоение имен действующих президентов государственным объектам. Это правило будет действовать не только против Трампа, но и для всех будущих президентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]