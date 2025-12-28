  1. В Украине

Практический экзамен по вождению: сколько ошибок можно допустить и когда экзамен останавливают

11:11, 28 декабря 2025
Объясняем, за что на практическом экзамене еще ставят «минус», а за что сразу завершают экзамен.
В Главном сервисном центре МВД напомнили кандидатам в водители о правилах оценивания практического экзамена и пояснили, какие ошибки являются допустимыми, а после каких экзамен прекращается немедленно.

Во время практического экзамена кандидат может допустить типичные ошибки, однако их количество ограничено. Если таких ошибок больше трех — экзамен не засчитывается.

В то же время существуют нарушения, которые автоматически завершают экзамен независимо от количества ошибок. В частности, практический экзамен прекращают сразу, если экзаменатор вынужден вмешаться в управление автомобилем — нажать на тормоз или повернуть руль, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия.

В соответствии с приказом МВД № 515, экзамен не засчитывается в следующих случаях:

  • кандидат допустил более трех типичных ошибок;
  • создал аварийно-опасную ситуацию, которая потребовала вмешательства экзаменатора;
  • отказался выполнять упражнение без обоснованной причины.

Кандидатам в водители подчеркивают: во время сдачи практического экзамена решающее значение имеет не только правильность выполнения упражнений, но и соблюдение безопасности дорожного движения. Даже одна опасная ситуация может стать основанием для немедленного завершения экзамена.

