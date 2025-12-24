Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

Дело, которое рассматривал суд первой инстанции для установления факта смерти воина, привело к правовой коллизии: учитывая апелляционную жалобу матери погибшего, воинская часть продолжала осуществлять выплаты членам его семьи. Это не было злоупотреблением или ошибкой – это было действие закона, который требовал окончательного решения суда для прекращения денежного обеспечения.

Смерть на фронте еще надо доказать

Процесс, связанный с военнослужащим, который пропал без вести или погиб во время боевых действий, является довольно сложным вызовом не только для судебной системы, но и для военного командования. Об этом свидетельствует постановление Кассационного гражданского суда ВС по делу №944/5010/24.

Как указано в материалах дела, во время боевых действий в Бахмутском районе (Донецкая область) «вследствие наступательных действий противника, сопровождавшихся минометным и артиллерийским обстрелом, после отхода с позиций было выявлено отсутствие солдата…». По словам военнослужащих, он погиб в результате обстрела позиций, когда «одна из мин попала в окоп непосредственно в то место, где находился… солдат». Из-за продолжительной стрельбы эвакуировать тело солдата не смогли, а «в дальнейшем эти позиции были заняты противником».

Позднее воинская часть обратилась в Яворовский районный суд Львовской области с просьбой установить факт смерти погибшего воина, чтобы решить вопросы, связанные с выплатами и исключением его из списка личного состава. 17 февраля 2025 года, учитывая показания свидетелей и обращение командования, суд первой инстанции признал, что солдат «погиб возле города Клещиевка Донецкой области в результате получения ранения, несовместимого с жизнью, при защите Родины и сдерживании агрессии государства-оккупанта, во время проведения боевых действий».

Однако мать погибшего (как заинтересованное лицо в деле) подала апелляционную жалобу, в связи с чем решение суда не вступило в законную силу, а его исполнение было отложено до завершения апелляционного производства. По этой причине воинская часть была вынуждена осуществлять выплату денежного обеспечения членам семьи погибшего солдата. Это продолжалось вплоть до 3 июля 2025 года, когда Львовский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое постановление, в котором также было удовлетворено заявление воинской части об установлении факта смерти погибшего воина.

Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего уведомления матери погибшего о судебном разбирательстве. В частности, нет подтверждений получения ею копии заявления, определения об открытии производства и судебных повесток. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу: рассмотрение дела без участия лица, которое надлежащим образом не уведомили о заседании, нарушает ее право на справедливый суд и противоречит как Конвенции о защите прав человека, так и Гражданскому процессуальному кодексу. В то же время, удовлетворяя заявление воинской части, апелляционный суд исходил из того, что «установление факта смерти необходимо для государственной регистрации смерти на территории Украины и получения свидетельства о смерти».

Не согласившись с таким решением, заявительница обратилась в Верховный Суд. Этот конфликт не являлся открытым противостоянием. Речь идет лишь о разнице во взглядах и приоритетах. Командир воинской части действовал как должностное лицо, пытаясь выполнить процедуру. Мать действовала как ближайшая родственница, которая хотела, чтобы ее права были прямо закреплены решением суда. Для командира главным было прекратить выплату зарплаты в статусе «пропавшего без вести», внести изменения в личные дела и оформить документы для социальных выплат семье. А для матери – получить свидетельство о смерти сына, закрепить свой статус как заявителя, обеспечить юридическую безупречность решения и дождаться окончательного подтверждения суда.

Обязанность командира и боль матери

В кассационной жалобе мать военнослужащего подчеркивала: апелляционный суд не оценил доказательства, которые могли бы свидетельствовать о смерти ее сына, не допросил свидетелей и фактически проигнорировал часть доводов апелляционной жалобы. По ее убеждению, такой подход не соответствует требованиям справедливого судебного разбирательства.

Свою позицию она обосновывала неправильным применением апелляционным судом норм материального права и существенными нарушениями норм процессуального законодательства. В кассационной жалобе отмечается, что решение было принято без учета правовых выводов Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда, сформулированных в ряде решений за 2019-2025 годы в подобных правоотношениях. Именно это, по мнению заявительницы, является основанием для кассационного пересмотра в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса.

Кроме того, заявительница обратила внимание на еще один принципиальный момент. По ее утверждению, «апелляционным судом не была выяснена цель обращения в суд воинской части с этим заявлением, для защиты, возникновения, изменения или прекращения каких именно имущественных прав самой воинской части нужно установить факт смерти». Она утверждала, что «целью поданного воинской частью в суд заявления является ничто иное как прекращение ее права на получение денежного обеспечения, подлежащего выплате ее сыну военнослужащему, который пропал без вести, то есть целью подачи заявления является разрешение спора о праве». По ее мнению, «апелляционным судом был проигнорирован тот факт, что судом первой инстанции нарушено положение части четвертой статьи 315 ГПК Украины». По словам матери погибшего, речь идет не об отдельном производстве, а о споре относительно имущественных прав, что противоречит требованиям Гражданского процессуального кодекса.

Хотя заявительница не отрицала сам факт трагедии, но при этом не соглашалась с поспешным юридическим закреплением смерти ее сына без достаточных доказательств. Главное недоверие матери было направлено против командования, которое, по ее мнению, действовало не для установления факта гибели солдата, а для решения своих финансовых вопросов.

Анализируя материалы дела, Кассационный гражданский суд ВС выяснил, что сын заявительницы погиб 14 января 2023 года, когда «одна из мин попала в окоп непосредственно в то место, где находился солдат, в результате попадания его тело разорвало». Забрать погибшего с поля боя не удалось из-за того, что «часть подразделения отошла на другие позиции». Также КГС ВС согласился с тем, что «суд апелляционной инстанции, правильно установив фактические обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его разрешения, пришел к обоснованному выводу о том, что существуют достаточные основания для установления факта смерти при выполнении боевого задания».

После изучения всех обстоятельств «коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции». Кроме того, суд кассационной инстанции не имеет полномочий вмешиваться в оценку доказательств, если она осуществлена судами первой и апелляционной инстанций надлежащим образом. КГС ВС установил, что воинская часть имела законный интерес в подтверждении факта смерти, ведь это необходимо для государственной регистрации смерти и урегулирования правовых последствий, в частности выплат членам семьи. А действующее законодательство не предусматривает иного порядка подтверждения таких фактов, кроме как через суд. Именно поэтому кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда – без изменений.

Рассмотрение данного дела показывает, что свидетельство о смерти как акт гражданского состояния имеет единую установленную законом форму и одинаковую юридическую силу независимо от того, на основании решения суда какой инстанции оно выдано. В то же время процесс установления факта смерти может существенно различаться по продолжительности и процессуальной сложности. Для воинской части это носило характер исполнения предусмотренной законом служебной процедуры, тогда как для матери погибшего – реализацию процессуальных прав и получения окончательного судебного подтверждения, что обусловило необходимость прохождения всех судебных инстанций.

Автор: Валентин Коваль

