Нормативний розрив у компенсаціях за розміщення евакуйованих без статусу ВПО: уряд готує новий порядок

Фото: Павлоград Карітас України

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності оприлюднило проєкт постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261 і від 30 грудня 2022 р. № 1475».

Документ має врегулювати питання компенсації витрат за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у пунктах евакуації. Зокрема йдеться про врегулювання питання щодо компенсації витрат за спожиті ЖКП під час розміщення осіб, які через загрозу життю були евакуйовані, але не набули статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Саме ця обставина стала причиною правового розриву, що нині потребує усунення.

Чому виникла прогалина

Постанова КМУ №616, ухвалена у травні 2025 року, визначила механізм компенсацій для закладів, що розміщують ВПО. Однак пункти евакуації також опинились у ситуації, коли вимушено переміщені громадяни без статусу ВПО не підпадали під дію цих норм. У результаті — відсутність компенсацій за комунальні послуги, спожиті евакуйованими.

Саме це й стало підставою для розробки нового порядку.

Що пропонує урядовий проєкт

Проєкт постанови має сформувати чіткий механізм компенсацій. Його ключові елементи:

Пенсійний фонд України буде виплачувати компенсацію за розміщення евакуйованих осіб.

Компенсація за розміщення евакуйованих осіб виплачуватиметься збірним пунктам евакуації, проміжним пунктам евакуації та транзитним центрам щомісячно до 25 числа місяця, другого за звітним.

Електронний процес подання заяв через портал ПФУ.

Контроль Нацсоцслужби на місцях.

Паралельно проєктом акта вносяться зміни до постанови №1475: у ній з’являється окремий напрям фінансування, пов’язаний саме з компенсацією витрат за спожиті комунальні послуги під час розміщення евакуйованих осіб.

Наразі проєкт перебуває на етапі публічних консультацій. Для юридичної спільноти важливо оцінити, наскільки запропонований механізм забезпечує баланс між адресністю виплат, прозорістю процедур та адміністративною ефективністю.

