У 13 разів перевищив норму алкоголю – на трасі Київ-Одеса зупинили нетверезого водія вантажівки

Нетверезий водій вантажівки MAN затриманий на трасі М-05 з 2,64 проміле алкоголю.

Фото: ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА

На автомобільній дорозі М-05 під час рейдової перевірки інспектори зупинили вантажівку MAN через підозру на порушення правил безпеки. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, зокрема характерний запах алкоголю. Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Для перевірки стану кермувальника було викликано наряд патрульної поліції. Алкотестер показав 2,64 проміле, що перевищує допустиму норму у 13,2 рази.

На водія складено протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Остаточне покарання визначить суд.

Крім того, на перевізника оформлено адміністративні матеріали за порушення транспортного законодавства. Санкція передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

