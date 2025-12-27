В 13 раз превысил норму алкоголя – на трассе Киев-Одесса остановили нетрезвого водителя грузовика
На автомобильной дороге М-05 во время рейдовой проверки инспекторы остановили грузовик MAN по подозрению в нарушении правил безопасности. Во время общения у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, в частности характерный запах алкоголя. Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.
Для проверки состояния водителя был вызван наряд патрульной полиции. Алкотестер показал 2,64 промилле, что превышает допустимую норму в 13,2 раза.
На водителя составлен протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Окончательное наказание определит суд.
Кроме того, на перевозчика оформлены административные материалы за нарушение транспортного законодательства. Санкция предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен.
