В 13 раз превысил норму алкоголя – на трассе Киев-Одесса остановили нетрезвого водителя грузовика

22:59, 27 декабря 2025
Нетрезвый водитель грузовика MAN задержан на трассе М-05 с 2,64 промилле алкоголя.
В 13 раз превысил норму алкоголя – на трассе Киев-Одесса остановили нетрезвого водителя грузовика
Фото: ГСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ
На автомобильной дороге М-05 во время рейдовой проверки инспекторы остановили грузовик MAN по подозрению в нарушении правил безопасности. Во время общения у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, в частности характерный запах алкоголя. Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

Для проверки состояния водителя был вызван наряд патрульной полиции. Алкотестер показал 2,64 промилле, что превышает допустимую норму в 13,2 раза.

На водителя составлен протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Окончательное наказание определит суд.

Кроме того, на перевозчика оформлены административные материалы за нарушение транспортного законодательства. Санкция предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен.

