  У світі
  В Україні

Грузія продовжила безоплатну медичну допомогу українцям до квітня

21:21, 27 грудня 2025
Українські громадяни, які прибули через бойові дії, і надалі зможуть користуватися державними медичними програмами.
У Грузії до 1 квітня 2026 року продовжили безоплатне надання низки медичних послуг громадянам України, які прибули до країни через бойові дії. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє NewsGeorgia.

У межах державних програм українцям доступні імунізація, лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу, допомога матері та дитині, психіатрична підтримка, лікування діабету, діаліз, допомога при рідкісних захворюваннях і у випадках потреби постійного замісного лікування. Також передбачені консультації, невідкладна медична допомога, зокрема пологи та екстрена вакцинація.

Зазначається, що аналогічні медичні послуги в межах державного страхування надаються і громадянам Грузії.

Право на безоплатну медичну допомогу мають українці, які постійно проживають у Грузії. Статус постійного проживання зберігається під час короткострокових виїздів з країни тривалістю до трьох днів, однак втрачається у разі тривалої відсутності.

