Грузия продлила бесплатную медицинскую помощь украинцам до апреля

Украинские граждане, прибывшие из-за боевых действий, и в дальнейшем смогут пользоваться государственными медицинскими программами.

В Грузии до 1 апреля 2026 года продлили бесплатное предоставление ряда медицинских услуг гражданам Украины, прибывшим в страну из-за боевых действий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает NewsGeorgia.

В рамках государственных программ украинцам доступны иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и в случаях необходимости постоянного заместительного лечения. Также предусмотрены консультации, неотложная медицинская помощь, в частности роды и экстренная вакцинация.

Отмечается, что аналогичные медицинские услуги в рамках государственного страхования предоставляются и гражданам Грузии.

Право на бесплатную медицинскую помощь имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется во время краткосрочных выездов из страны продолжительностью до трех дней, однако теряется в случае длительного отсутствия.

