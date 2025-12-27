  1. В Україні

Сніг та ожеледиця на дорогах України – прогноз погоди на 28-29 грудня

23:29, 27 грудня 2025
Мокрий сніг, хуртовини та сильний вітер очікуються в низці областей країни.
28 грудня в Україні очікується помірний сніг, а вночі на північно-сході країни прогнозують значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, повідомляє Укргідрометцентр. На дорогах прогнозується ожеледиця, а на Правобережжі можливе налипання мокрого снігу.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі пориви до 15-20 м/с, у західних областях, Вінницькій та Одеській — 25-28 м/с, очікуються хуртовини. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 28 грудня прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень у Києві 28 грудня зафіксована на рівні 8,4° у 1998 та 2011 роках, а найнижча вночі —24,8° у 1885 році.

29 грудня в Україні очікується помірний сніг, на заході та півдні країни вдень місцями — невеликий. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 29 грудня прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Україна прогноз погоди погода

