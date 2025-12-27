  1. В Украине

Снег и гололедица на дорогах Украины – прогноз погоды на 28-29 декабря

23:29, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мокрый снег, метели и сильный ветер ожидаются в ряде областей страны.
Снег и гололедица на дорогах Украины – прогноз погоды на 28-29 декабря
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

28 декабря в Украине ожидается умеренный снег, а ночью на северо-востоке страны прогнозируют значительные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр. На дорогах прогнозируется гололедица, а на Правобережье возможно налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье порывы до 15-20 м/с, в западных областях, Винницкой и Одесской — 25-28 м/с, ожидаются метели. Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 28 декабря прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем в Киеве 28 декабря зафиксирована на уровне 8,4° в 1998 и 2011 годах, а самая низкая ночью —24,8° в 1885 году.

29 декабря в Украине ожидается умеренный снег, на западе и юге страны днем местами — небольшой. На дорогах сохранится гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 29 декабря прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]