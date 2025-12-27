Снег и гололедица на дорогах Украины – прогноз погоды на 28-29 декабря

Мокрый снег, метели и сильный ветер ожидаются в ряде областей страны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

28 декабря в Украине ожидается умеренный снег, а ночью на северо-востоке страны прогнозируют значительные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр. На дорогах прогнозируется гололедица, а на Правобережье возможно налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье порывы до 15-20 м/с, в западных областях, Винницкой и Одесской — 25-28 м/с, ожидаются метели. Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 28 декабря прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем в Киеве 28 декабря зафиксирована на уровне 8,4° в 1998 и 2011 годах, а самая низкая ночью —24,8° в 1885 году.

29 декабря в Украине ожидается умеренный снег, на западе и юге страны днем местами — небольшой. На дорогах сохранится гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 29 декабря прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.