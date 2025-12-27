Що можна і не можна їсти з коньяком – поради експертів

Деякі продукти можуть перебити аромат міцного напою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Коньяк — це міцний алкогольний напій із насиченим букетом, тому закуски до нього обирають так, щоб вони підкреслювали смак, а не перебивали його. Фахівці радять уникати продуктів із надмірною солоністю, гостротою, кислинкою або солодкістю, повідомляє РадіоТрек.

До заборонених закусок відносять:

Надто солоне або гостре: солоні чипси, креветки, рибні консерви з яскравим смаком, гострі соуси та маринади.

Сильно кисле: лимон, оцетні закуски, соління та квашені овочі.

Солодке у надлишку: торт із кремом, цукерки з молочним шоколадом, солодкі газовані напої та коктейлі з соками.

Натомість коньяк добре поєднується з продуктами, які підкреслюють його аромат:

Солодкі закуски: чорний або гіркий шоколад, горіхи (волоські, мигдаль, фундук), сухофрукти (курага, родзинки, інжир), мед або невеликі десерти з горіхами.

Солоні та м’ясні закуски: якісні тверді або напівтверді сири, копчене м’ясо, легкі чипси або крекери без надмірної солі.

Фрукти: яблука, груші, невеликі шматочки цитрусових — апельсини або мандарини.

Головне правило: закуска не повинна бути занадто гострою або солоною, щоб не заглушити смак і аромат коньяку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.