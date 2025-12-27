  1. Суспільство

Що можна і не можна їсти з коньяком – поради експертів

23:58, 27 грудня 2025
Деякі продукти можуть перебити аромат міцного напою.
Коньяк — це міцний алкогольний напій із насиченим букетом, тому закуски до нього обирають так, щоб вони підкреслювали смак, а не перебивали його. Фахівці радять уникати продуктів із надмірною солоністю, гостротою, кислинкою або солодкістю, повідомляє РадіоТрек.

До заборонених закусок відносять:

  • Надто солоне або гостре: солоні чипси, креветки, рибні консерви з яскравим смаком, гострі соуси та маринади.
  • Сильно кисле: лимон, оцетні закуски, соління та квашені овочі.
  • Солодке у надлишку: торт із кремом, цукерки з молочним шоколадом, солодкі газовані напої та коктейлі з соками.

Натомість коньяк добре поєднується з продуктами, які підкреслюють його аромат:

  • Солодкі закуски: чорний або гіркий шоколад, горіхи (волоські, мигдаль, фундук), сухофрукти (курага, родзинки, інжир), мед або невеликі десерти з горіхами.
  • Солоні та м’ясні закуски: якісні тверді або напівтверді сири, копчене м’ясо, легкі чипси або крекери без надмірної солі.
  • Фрукти: яблука, груші, невеликі шматочки цитрусових — апельсини або мандарини.

Головне правило: закуска не повинна бути занадто гострою або солоною, щоб не заглушити смак і аромат коньяку.

