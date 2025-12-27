Что можно и нельзя есть с коньяком – советы экспертов
23:58, 27 декабря 2025
Некоторые продукты могут перебить аромат крепкого напитка.
Коньяк – это крепкий алкогольный напиток с насыщенным букетом, поэтому закуски к нему выбирают так, чтобы они подчеркивали вкус, а не перебивали его. Специалисты советуют избегать продуктов с чрезмерной соленостью, остротой, кислинкой или сладостью, сообщает РадиоТрек.
К запрещенным закускам относят:
- Слишком соленое или острое: соленые чипсы, креветки, рыбные консервы с ярким вкусом, острые соусы и маринады.
- Сильно кислое: лимон, уксусные закуски, соленья и квашеные овощи.
- Сладкое в избытке: торт с кремом, конфеты с молочным шоколадом, сладкие газированные напитки и коктейли с соками.
Зато коньяк хорошо сочетается с продуктами, которые подчеркивают его аромат:
- Сладкие закуски: черный или горький шоколад, орехи (грецкие, миндаль, фундук), сухофрукты (курага, изюм, инжир), мед или небольшие десерты с орехами.
- Соленые и мясные закуски: качественные твердые или полутвердые сыры, копченое мясо, легкие чипсы или крекеры без излишней соли.
- Фрукты: яблоки, груши, небольшие кусочки цитрусовых — апельсины или мандарины.
Главное правило: закуска не должна быть слишком острой или соленой, чтобы не заглушить вкус и аромат коньяка.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.