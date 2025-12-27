  1. Общество

Что можно и нельзя есть с коньяком – советы экспертов

23:58, 27 декабря 2025
Некоторые продукты могут перебить аромат крепкого напитка.
Коньяк – это крепкий алкогольный напиток с насыщенным букетом, поэтому закуски к нему выбирают так, чтобы они подчеркивали вкус, а не перебивали его. Специалисты советуют избегать продуктов с чрезмерной соленостью, остротой, кислинкой или сладостью, сообщает РадиоТрек.

К запрещенным закускам относят:

  • Слишком соленое или острое: соленые чипсы, креветки, рыбные консервы с ярким вкусом, острые соусы и маринады.
  • Сильно кислое: лимон, уксусные закуски, соленья и квашеные овощи.
  • Сладкое в избытке: торт с кремом, конфеты с молочным шоколадом, сладкие газированные напитки и коктейли с соками.

Зато коньяк хорошо сочетается с продуктами, которые подчеркивают его аромат:

  • Сладкие закуски: черный или горький шоколад, орехи (грецкие, миндаль, фундук), сухофрукты (курага, изюм, инжир), мед или небольшие десерты с орехами.
  • Соленые и мясные закуски: качественные твердые или полутвердые сыры, копченое мясо, легкие чипсы или крекеры без излишней соли.
  • Фрукты: яблоки, груши, небольшие кусочки цитрусовых — апельсины или мандарины.

Главное правило: закуска не должна быть слишком острой или соленой, чтобы не заглушить вкус и аромат коньяка.

