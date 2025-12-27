Первинні документи та бухгалтерський облік – як правильно оформляти господарські операції

ДПС пояснила порядок оформлення господарських операцій та первинних документів для бізнесу.

Головне управління ДПС в Одеській області нагадало, що порядок договірних зобов’язань між учасниками господарських відносин регулюється Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Правочини можуть укладатися усно або в письмовій (електронній) формі, якщо закон не встановлює обов’язкову форму. У разі домовленості сторін про певну форму договору він вважається укладеним із моменту надання цієї форми, навіть якщо закон цього не вимагав.

Первинні документи та бухгалтерський облік

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які можуть бути паперовими або електронними. Вони мають містити:

назву документа та дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру;

посади та прізвища осіб, відповідальних за проведення операції;

підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб.

Регістри бухгалтерського обліку повинні містити назву, період реєстрації та дані осіб, які брали участь у складанні записів. Господарські операції відображаються у регістрах у звітному періоді, коли вони були здійснені, виключно на підставі належним чином оформлених первинних документів.

Принцип нарахування та організація обліку

До принципів бухгалтерського обліку належить нарахування, за яким доходи та витрати відображаються у момент їх виникнення, незалежно від дати оплати. Організація обліку на підприємстві належить до компетенції власника або уповноваженого органу, який відповідає за фіксування всіх господарських операцій у первинних документах.

Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему внутрішнього обліку, визначає права працівників на підписання документів та затверджує правила документообігу.

Отримання послуг від нерезидента

Отримання послуг від нерезидента можливе без окремого письмового договору за умови наявності первинного документа (інвойсу або аналога) з обов’язковими реквізитами, фактичної оплати послуг, дотримання вимог законодавства щодо форми правочину та передбаченого обліковою політикою порядку документообігу.

ДПС зазначає, що наведена інформація має рекомендаційний характер і не встановлює норм права.

