  1. В Україні

Первинні документи та бухгалтерський облік – як правильно оформляти господарські операції

21:03, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС пояснила порядок оформлення господарських операцій та первинних документів для бізнесу.
Первинні документи та бухгалтерський облік – як правильно оформляти господарські операції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області нагадало, що порядок договірних зобов’язань між учасниками господарських відносин регулюється Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Правочини можуть укладатися усно або в письмовій (електронній) формі, якщо закон не встановлює обов’язкову форму. У разі домовленості сторін про певну форму договору він вважається укладеним із моменту надання цієї форми, навіть якщо закон цього не вимагав.

Первинні документи та бухгалтерський облік

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які можуть бути паперовими або електронними. Вони мають містити:

  • назву документа та дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру;
  • посади та прізвища осіб, відповідальних за проведення операції;
  • підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб.

Регістри бухгалтерського обліку повинні містити назву, період реєстрації та дані осіб, які брали участь у складанні записів. Господарські операції відображаються у регістрах у звітному періоді, коли вони були здійснені, виключно на підставі належним чином оформлених первинних документів.

Принцип нарахування та організація обліку

До принципів бухгалтерського обліку належить нарахування, за яким доходи та витрати відображаються у момент їх виникнення, незалежно від дати оплати. Організація обліку на підприємстві належить до компетенції власника або уповноваженого органу, який відповідає за фіксування всіх господарських операцій у первинних документах.

Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему внутрішнього обліку, визначає права працівників на підписання документів та затверджує правила документообігу.

Отримання послуг від нерезидента

Отримання послуг від нерезидента можливе без окремого письмового договору за умови наявності первинного документа (інвойсу або аналога) з обов’язковими реквізитами, фактичної оплати послуг, дотримання вимог законодавства щодо форми правочину та передбаченого обліковою політикою порядку документообігу.

ДПС зазначає, що наведена інформація має рекомендаційний характер і не встановлює норм права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]