Первичные документы и бухгалтерский учет – как правильно оформлять хозяйственные операции

ГНС разъяснила порядок оформления хозяйственных операций и первичных документов для бизнеса.

Главное управление ГНС в Одесской области напомнило, что порядок договорных обязательств между участниками хозяйственных отношений регулируется Гражданским кодексом Украины от 16 января 2003 года № 435-IV. Сделки могут заключаться устно или в письменной (электронной) форме, если закон не устанавливает обязательную форму. В случае договоренности сторон об определенной форме договора он считается заключенным с момента предоставления этой формы, даже если закон этого не требовал.

Первичные документы и бухгалтерский учет

В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» № 996 основанием для бухгалтерского учета являются первичные документы, которые могут быть бумажными или электронными. Они должны содержать:

название документа и дату составления;

название предприятия, от имени которого составлен документ;

содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения;

должности и фамилии лиц, ответственных за проведение операции;

подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать ответственных лиц.

Регистры бухгалтерского учета должны содержать название, период регистрации и данные лиц, участвовавших в составлении записей. Хозяйственные операции отражаются в регистрах в отчетном периоде, когда они были осуществлены, исключительно на основании надлежащим образом оформленных первичных документов.

Принцип начисления и организация учета

К принципам бухгалтерского учета относится начисление, по которому доходы и расходы отражаются в момент их возникновения, независимо от даты оплаты. Организация учета на предприятии относится к компетенции собственника или уполномоченного органа, который отвечает за фиксирование всех хозяйственных операций в первичных документах.

Предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета, разрабатывает систему внутреннего учета, определяет права работников на подписание документов и утверждает правила документооборота.

Получение услуг от нерезидента

Получение услуг от нерезидента возможно без отдельного письменного договора при наличии первичного документа (инвойса или аналога) с обязательными реквизитами, фактической оплаты услуг, соблюдения требований законодательства относительно формы сделки и предусмотренного учетной политикой порядка документооборота.

ГНС отмечает, что приведенная информация носит рекомендательный характер и не устанавливает норм права.

