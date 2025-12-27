  1. В Україні

УЗ запускає експеримент із євроколією та автоматичною зміною колії

22:30, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проєкт запровадять у два етапи для спрощення перевезень на євроколії.
УЗ запускає експеримент із євроколією та автоматичною зміною колії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

АТ «Укрзалізниця» планує провести експеримент із впровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів. Про це повідомляє RAIL.insider із посиланням на обговорення проєкту під час наради представників компанії та бізнесу.

Наразі «Укрзалізниця» працює над розширенням мережі коридорів TEN-T в Україні та розвитком євроколії. У 2025 році завершено спорудження колії 1435 мм між Чопом та Ужгородом, триває її електрифікація. Протягом наступних двох років планується побудова євроколії на дільниці Мостиська II — Скнилів (Львів) із паралельним існуванням колій 1520 та 1435 мм.

Для прискорення і спрощення перевезень вантажів запровадять іспанську технологію автоматичної зміни ширини колії. Тестування проходитиме у два етапи:

  • Перший етап — протягом 2–2,5 років збудують пробні вагони (два одиниці) для досліджень, спорудять станцію зміни ширини колії та підготуються до сертифікації. Поки не визначено, про які типи вагонів йдеться; «Укрзалізниця» очікує пропозицій від бізнесу щодо потрібного рухомого складу.
  • Другий етап — формування поїзда з 30–35 вагонів європейського габариту та його тестування під час реальних перевезень.

Представники компанії уточнили, що технологію адаптують до стандартизованого візка Y25, який після сертифікації можна буде інтегрувати з будь-яким типом вагона. Технологію можна облаштувати на будь-якому прикордонному переході з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією, з можливим розвитком станційної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]