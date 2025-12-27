УЗ запускає експеримент із євроколією та автоматичною зміною колії

Проєкт запровадять у два етапи для спрощення перевезень на євроколії.

АТ «Укрзалізниця» планує провести експеримент із впровадження технології автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів. Про це повідомляє RAIL.insider із посиланням на обговорення проєкту під час наради представників компанії та бізнесу.

Наразі «Укрзалізниця» працює над розширенням мережі коридорів TEN-T в Україні та розвитком євроколії. У 2025 році завершено спорудження колії 1435 мм між Чопом та Ужгородом, триває її електрифікація. Протягом наступних двох років планується побудова євроколії на дільниці Мостиська II — Скнилів (Львів) із паралельним існуванням колій 1520 та 1435 мм.

Для прискорення і спрощення перевезень вантажів запровадять іспанську технологію автоматичної зміни ширини колії. Тестування проходитиме у два етапи:

Перший етап — протягом 2–2,5 років збудують пробні вагони (два одиниці) для досліджень, спорудять станцію зміни ширини колії та підготуються до сертифікації. Поки не визначено, про які типи вагонів йдеться; «Укрзалізниця» очікує пропозицій від бізнесу щодо потрібного рухомого складу.

Другий етап — формування поїзда з 30–35 вагонів європейського габариту та його тестування під час реальних перевезень.

Представники компанії уточнили, що технологію адаптують до стандартизованого візка Y25, який після сертифікації можна буде інтегрувати з будь-яким типом вагона. Технологію можна облаштувати на будь-якому прикордонному переході з Польщею, Словаччиною, Угорщиною чи Румунією, з можливим розвитком станційної інфраструктури.

