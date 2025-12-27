  1. В Украине

УЗ запускает эксперимент с евроколейкой и автоматическим изменением колеи

22:30, 27 декабря 2025
Проект будет внедрен в два этапа для упрощения перевозок на евроколейке.
АО «Укрзализныця» планирует провести эксперимент по внедрению технологии автоматического изменения ширины колеи для грузовых вагонов. Об этом сообщает RAIL.insider со ссылкой на обсуждение проекта во время совещания представителей компании и бизнеса.

Сейчас «Укрзализныця» работает над расширением сети коридоров TEN-T в Украине и развитием евроколей. В 2025 году завершено строительство пути 1435 мм между Чопом и Ужгородом, продолжается его электрификация. В течение следующих двух лет планируется строительство евроколей на участке Мостиска II — Скнилов (Львов) с параллельным существованием путей 1520 и 1435 мм.

Для ускорения и упрощения перевозок грузов внедрят испанскую технологию автоматической смены ширины колеи. Тестирование будет проходить в два этапа:

  • Первый этап — в течение 2–2,5 лет построят пробные вагоны (две единицы) для исследований, сооружат станцию изменения ширины колеи и подготовятся к сертификации. Пока не определено, о каких типах вагонов идет речь; «Укрзализныця» ожидает предложений от бизнеса относительно необходимого подвижного состава.
  • Второй этап — формирование поезда из 30–35 вагонов европейского габарита и его тестирование во время реальных перевозок.

Представители компании уточнили, что технологию адаптируют к стандартизированной тележке Y25, которую после сертификации можно будет интегрировать с любым типом вагона. Технологию можно обустроить на любом пограничном переходе с Польшей, Словакией, Венгрией или Румынией, с возможным развитием станционной инфраструктуры.

ЕС Укрзализныця

