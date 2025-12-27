Як родинам військових отримати інформацію про виплати та депоновані кошти

Рівненський ТЦК роз’яснив порядок доступу до грошового забезпечення зниклих військовослужбовців.

Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що родини військовослужбовців у статусі зниклих безвісти мають право отримати офіційну інформацію про нараховане та депоноване грошове забезпечення.

За повідомленням ТЦК, родини можуть дізнатися:

які суми нараховані та депоновані;

що вже виплачено;

як розподіляються депоновані кошти відповідно до наказу командира частини.

Для отримання цієї інформації закон передбачає подання офіційної заяви до військової частини або Міністерства оборони України. До заяви слід додати документи, що підтверджують особу та родинний зв’язок, а також контакт для відповіді — пошту або електронну адресу.

Контактні електронні адреси Міністерства оборони України:

У відомстві підкреслили, що цей механізм дозволяє контролювати права та виплати навіть у випадку, коли сам військовослужбовець не може звернутися особисто.

