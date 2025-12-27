  1. В Україні

Як родинам військових отримати інформацію про виплати та депоновані кошти

22:00, 27 грудня 2025
Рівненський ТЦК роз’яснив порядок доступу до грошового забезпечення зниклих військовослужбовців.
Як родинам військових отримати інформацію про виплати та депоновані кошти
Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що родини військовослужбовців у статусі зниклих безвісти мають право отримати офіційну інформацію про нараховане та депоноване грошове забезпечення.

За повідомленням ТЦК, родини можуть дізнатися:

  • які суми нараховані та депоновані;
  • що вже виплачено;
  • як розподіляються депоновані кошти відповідно до наказу командира частини.

Для отримання цієї інформації закон передбачає подання офіційної заяви до військової частини або Міністерства оборони України. До заяви слід додати документи, що підтверджують особу та родинний зв’язок, а також контакт для відповіді — пошту або електронну адресу.

Контактні електронні адреси Міністерства оборони України:

  • [email protected] — для звернень громадян;
  • [email protected] — для запитів щодо доступу до публічної інформації;
  • [email protected] — для питань захисту прав військовослужбовців.

У відомстві підкреслили, що цей механізм дозволяє контролювати права та виплати навіть у випадку, коли сам військовослужбовець не може звернутися особисто.

військові Рівне ТЦК виплати військовим

