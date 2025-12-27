Как семьям военных получить информацию о выплатах и депонированных средствах
Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что семьи военнослужащих в статусе пропавших без вести имеют право получить официальную информацию о начисленном и депонированном денежном обеспечении.
По сообщению ТЦК, семьи могут узнать:
- какие суммы начислены и депонированы;
- что уже выплачено;
- как распределяются депонированные средства в соответствии с приказом командира части.
Для получения этой информации закон предусматривает подачу официального заявления в воинскую часть или Министерство обороны Украины. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие личность и родственную связь, а также контакт для ответа — почту или электронный адрес.
Контактные электронные адреса Министерства обороны Украины:
- [email protected] — для обращений граждан;
- [email protected] — для запросов о доступе к публичной информации;
- [email protected] — для вопросов защиты прав военнослужащих.
В ведомстве подчеркнули, что этот механизм позволяет контролировать права и выплаты даже в случае, когда сам военнослужащий не может обратиться лично.
