  1. В Украине

Как семьям военных получить информацию о выплатах и депонированных средствах

22:00, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ровенский ТЦК разъяснил порядок доступа к денежному обеспечению пропавших военнослужащих.
Как семьям военных получить информацию о выплатах и депонированных средствах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что семьи военнослужащих в статусе пропавших без вести имеют право получить официальную информацию о начисленном и депонированном денежном обеспечении.

По сообщению ТЦК, семьи могут узнать:

  • какие суммы начислены и депонированы;
  • что уже выплачено;
  • как распределяются депонированные средства в соответствии с приказом командира части.

Для получения этой информации закон предусматривает подачу официального заявления в воинскую часть или Министерство обороны Украины. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие личность и родственную связь, а также контакт для ответа — почту или электронный адрес.

Контактные электронные адреса Министерства обороны Украины:

  • [email protected] — для обращений граждан;
  • [email protected] — для запросов о доступе к публичной информации;
  • [email protected] — для вопросов защиты прав военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что этот механизм позволяет контролировать права и выплаты даже в случае, когда сам военнослужащий не может обратиться лично.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Ровно ТЦК выплаты военным

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

ВСП решает вопрос ареста судьи Токмаковой из-за ДТП с двумя несовершеннолетними: текстовая трансляция

ВСП рассматривает представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание судьи Аллы Токмаковой под домашним арестом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]