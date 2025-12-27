Відключення світла в Києві та області: для стабілізації ситуації потрібно дві-три доби

Російські удари по ТЕЦ, ГЕС та підстанціях призвели до складної ситуації з електропостачанням.

Фото: depositphotos

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після масштабної атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Для стабілізації електропостачання в столиці та області знадобиться дві–три доби.

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

За словами парламентаря, російський удар по енергетиці був надзвичайно масштабним.

Під атаки потрапили підстанції Укренерго, обленерго, а також менші об’єкти генерації. Крім того, пошкоджень зазнали великі енергетичні об’єкти.

Зокрема, ракетно-дронові удари були завдані по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ та Трипільській ТЕЦ. Через це ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною.

«Два-три дні потрібно, щоб стабілізувалася ситуація зі світлом у Києві та області», — наголосив народний депутат.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання електроенергії для мешканців столиці та регіону.

