  1. В Україні
  2. / Суспільство

Відключення світла в Києві та області: для стабілізації ситуації потрібно дві-три доби

21:34, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російські удари по ТЕЦ, ГЕС та підстанціях призвели до складної ситуації з електропостачанням.
Відключення світла в Києві та області: для стабілізації ситуації потрібно дві-три доби
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після масштабної атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру. Для стабілізації електропостачання в столиці та області знадобиться дві–три доби.

Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

За словами парламентаря, російський удар по енергетиці був надзвичайно масштабним.

Під атаки потрапили підстанції Укренерго, обленерго, а також менші об’єкти генерації. Крім того, пошкоджень зазнали великі енергетичні об’єкти.

Зокрема, ракетно-дронові удари були завдані по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ та Трипільській ТЕЦ. Через це ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною.

«Два-три дні потрібно, щоб стабілізувалася ситуація зі світлом у Києві та області», — наголосив народний депутат.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання електроенергії для мешканців столиці та регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київська область відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]