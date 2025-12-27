  1. В Украине
Отключения света в Киеве и области: для стабилизации ситуации потребуется двое–триое суток

21:34, 27 декабря 2025
Российские удары по ТЭЦ, ГЭС и подстанциям привели к сложной ситуации с электроснабжением.
Отключения света в Киеве и области: для стабилизации ситуации потребуется двое–триое суток
Фото: depositphotos
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы после масштабной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Для стабилизации электроснабжения в столице и области понадобится двое–триое суток

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

По словам парламентария, российский удар по энергетике был чрезвычайно масштабным.

Под атаки попали подстанции Укренерго, облэнерго, а также меньшие объекты генерации. Кроме того, повреждения получили крупные энергетические объекты.

В частности, ракетно-дроновые удары были нанесены по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ и Трипольской ТЭЦ. Из-за этого ситуация с электроснабжением в столице остается сложной.

«Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области», — подчеркнул народный депутат.

Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей столицы и региона.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

