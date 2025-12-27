Отключения света в Киеве и области: для стабилизации ситуации потребуется двое–триое суток
В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы после масштабной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру. Для стабилизации электроснабжения в столице и области понадобится двое–триое суток
Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.
По словам парламентария, российский удар по энергетике был чрезвычайно масштабным.
Под атаки попали подстанции Укренерго, облэнерго, а также меньшие объекты генерации. Кроме того, повреждения получили крупные энергетические объекты.
В частности, ракетно-дроновые удары были нанесены по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ и Трипольской ТЭЦ. Из-за этого ситуация с электроснабжением в столице остается сложной.
«Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области», — подчеркнул народный депутат.
Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей столицы и региона.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.