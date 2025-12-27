Італія проти монополії Meta: компанію змушують відкрити WhatsApp для сторонніх ШІ-чатботів

Йдеться про нові правила Meta, які можуть витіснити конкурентів з ринку ШІ-чатботів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійські регулятори зобов’язали Meta дозволити використання WhatsApp іншими чатботами на основі штучного інтелекту, вбачаючи ризик зловживання домінуючим становищем на ринку. Аналогічну перевірку паралельно проводить і Європейська комісія. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть конфлікту

Meta інтегрувала власний чатбот Meta AI у свої ключові платформи — Facebook, Instagram і WhatsApp, якими користуються мільярди людей у всьому світі. За оцінками, аудиторія WhatsApp перевищує 3 млрд користувачів.

У жовтні компанія запровадила нові договірні умови, які мають набути чинності з 15 січня. За висновком Італійського антимонопольного відомства, ці умови фактично виключають конкурентів Meta AI з ринку чатботів у WhatsApp, не залишаючи альтернатив для інших розробників.

Чому це важливо

Генеративні ШІ-чатботи дедалі частіше використовуються як інструмент пошуку інформації та доступу до сервісів, поступово конкуруючи навіть із традиційними браузерами. Обмеження доступу до WhatsApp — одного з найбільших месенджерів у світі — може дати Meta суттєву комерційну перевагу над іншими гравцями ринку.

Регулятор вважає, що такі дії можуть:

обмежувати доступ на ринок;

стримувати технологічний розвиток;

завдавати шкоди споживачам.

Рішення італійського регулятора

Після аналізу матеріалів справи, розслідування якої було відкрито ще в липні, італійський регулятор дійшов попереднього висновку, що поведінка Meta має ознаки зловживання домінуючим становищем.

У зв’язку з цим було видано тимчасове розпорядження, яким Meta зобов’язали:

призупинити дію нових умов;

дозволити використання WhatsApp іншими ШІ-чатботами на період розслідування.

Регулятор наголосив, що такі заходи необхідні, оскільки дії компанії можуть спричинити серйозну й непоправну шкоду конкуренції.

Також повідомлено, що Італія координуватиме свої дії з Європейською комісією для найбільш ефективного реагування.

Позиція Meta та перевірки в ЄС

Meta відкинула звинувачення, назвавши твердження про обмеження конкуренції безпідставними.

Водночас на початку місяця Європейська комісія відкрила власне антимонопольне розслідування, щоб з’ясувати, чи порушує інтеграція ШІ-функцій у WhatsApp правила конкуренції ЄС.

Окрім цього, Meta вже перебуває під тиском європейських регуляторів у межах:

Digital Services Act — щодо доступу дослідників до публічних даних і механізмів оскарження модерації контенту;

перевірок Facebook та Instagram через ризики формування залежності у дітей;

Digital Markets Act — Meta оскаржує штраф у 200 млн євро, накладений за модель «або плати за підписку, або погоджуйся на рекламу».

Що далі

Рішення італійського регулятора має тимчасовий характер, однак воно може стати важливим прецедентом для всього ЄС. Остаточні висновки антимонопольних органів можуть суттєво вплинути на те, як великі технологічні компанії інтегруватимуть штучний інтелект у масові цифрові платформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.