Италия против монополии Meta: компанию вынуждают открыть WhatsApp для сторонних ИИ-чатботов

Речь идет о новых правилах Meta, которые могут вытеснить конкурентов с рынка ИИ-чатботов.

Итальянские регуляторы обязали Meta разрешить использование WhatsApp другими чатботами на основе искусственного интеллекта, усматривая риск злоупотребления доминирующим положением на рынке. Аналогичную проверку параллельно проводит и Европейская комиссия. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть конфликта

Meta интегрировала собственного чатбота Meta AI в свои ключевые платформы — Facebook, Instagram и WhatsApp, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру. По оценкам, аудитория WhatsApp превышает 3 млрд пользователей.

В октябре компания ввела новые договорные условия, которые должны вступить в силу с 15 января. По выводам Итальянского антимонопольного ведомства, эти условия фактически исключают конкурентов Meta AI с рынка чатботов в WhatsApp, не оставляя альтернатив для других разработчиков.

Почему это важно

Генеративные ИИ-чатботы все чаще используются как инструмент поиска информации и доступа к сервисам, постепенно конкурируя даже с традиционными браузерами. Ограничение доступа к WhatsApp — одному из крупнейших мессенджеров в мире — может дать Meta существенное коммерческое преимущество над другими игроками рынка.

Регулятор считает, что такие действия могут:

ограничивать доступ на рынок;

сдерживать технологическое развитие;

наносить вред потребителям.

Решение итальянского регулятора

После анализа материалов дела, расследование по которому было открыто еще в июле, итальянский регулятор пришел к предварительному выводу, что поведение Meta имеет признаки злоупотребления доминирующим положением.

В связи с этим было издано временное распоряжение, которым Meta обязали:

приостановить действие новых условий;

разрешить использование WhatsApp другими ИИ-чатботами на период расследования.

Регулятор подчеркнул, что такие меры необходимы, поскольку действия компании могут причинить серьезный и непоправимый ущерб конкуренции.

Также сообщается, что Италия будет координировать свои действия с Европейской комиссией для наиболее эффективного реагирования.

Позиция Meta и проверки в ЕС

Meta отвергла обвинения, назвав утверждения об ограничении конкуренции безосновательными.

В то же время в начале месяца Европейская комиссия открыла собственное антимонопольное расследование, чтобы выяснить, нарушает ли интеграция ИИ-функций в WhatsApp правила конкуренции ЕС.

Кроме того, Meta уже находится под давлением европейских регуляторов в рамках:

Digital Services Act — по вопросам доступа исследователей к публичным данным и механизмов обжалования модерации контента;

проверок Facebook и Instagram из-за рисков формирования зависимости у детей;

Digital Markets Act — Meta обжалует штраф в 200 млн евро, наложенный за модель «либо плати за подписку, либо соглашайся на рекламу».

Что дальше

Решение итальянского регулятора носит временный характер, однако оно может стать важным прецедентом для всего ЕС. Окончательные выводы антимонопольных органов могут существенно повлиять на то, как крупные технологические компании будут интегрировать искусственный интеллект в массовые цифровые платформы.

