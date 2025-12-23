«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

23 декабря 2025 года Высший совет правосудия рассмотрел сообщение председателя Жмеринского горрайонного суда Винницкой области Шепеля Константина Анатольевича о вмешательстве в деятельность судьи в связи с осуществлением правосудия.

По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовного правонарушения в уголовном производстве, внесённом в ЕРДР по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов), по фактам, изложенным в сообщении судьи.

Обстоятельства дела

7 октября 2025 года в суд поступило заявление от лица, ранее осуждённого приговором, вынесенным коллегией судей под председательством судьи Шепеля в 2017 году. Заявитель угрожал добиваться увольнения судьи, утверждая, что тот якобы «полностью подпадает под выводы Офиса гаранта Конституции о безграмотности и взяточничестве некоторых судей», и использовал нецензурную лексику.

К заявлению были приложены три денежные купюры номиналом 1 гривна каждая (всего 3 гривны) с пояснением, что это «взятка», цель которой — обязать следователей предъявить заявителю подозрение в уголовных производствах, открытых по заявлениям самого судьи Шепеля. Кроме того, заявитель угрожал инициировать производство против судьи по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о преступлении), если дела в отношении него закроют.

Судья расценил эти действия как вмешательство в деятельность судьи, давление, побуждение к совершению противоправных действий и проявление неуважения к суду.

Сведения об инциденте внесены в ЕРДР Винницкой областной прокуратурой 20 октября 2025 года.

Одновременно в тот же день ВСП утвердил выводы об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей по сообщениям судей Солохи Олега Владимировича, Карапиш Татьяны Владимировны, Юрченко Ярославы Олеговны, Макарова Владимира Александровича, Звягиной Оксаны Васильевны и Гнипа Александра Ивановича.

