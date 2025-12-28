«Контракт 18–24»: суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн военному, который начал службу до 24 февраля

Воинская часть отказала военнослужащему в выплате 1 млн грн по постановлению о «Контракте 18–24», поскольку он начал службу до введения военного положения, — суд признал такой отказ противоправным.

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ пограничного отряда в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн военнослужащему ГПСУ в рамках программы, известной как «Контракт 18–24».

Несмотря на то что военнослужащий начал срочную службу еще до введения военного положения, суд пришел к выводу: решающим является заключение контракта во время военного положения, участие в боевых действиях и ранение, а не дата первичного призыва. Поэтому суд обязал воинскую часть осуществить выплату.

Обстоятельства дела № 260/3907/25

Военнослужащий Государственной пограничной службы проходил срочную военную службу с марта 2021 года, то есть до введения военного положения. После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ он добровольно заключил контракт о прохождении военной службы — 20 декабря 2022 года, в возрасте до 25 лет.

После заключения контракта военнослужащий был привлечен к выполнению боевых задач. В мае 2025 года он принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе Волчанска Харьковской области, где получил ранение, связанное с защитой Отечества. Эти обстоятельства были подтверждены соответствующими справками воинских частей.

Ссылаясь на постановление Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года №153, которым был введен экспериментальный проект по повышению мотивации к прохождению военной службы (известный как «Контракт 18–24»), военнослужащий обратился с рапортом о выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн.

Позиция воинской части

Пограничный отряд отказал в выплате, обосновывая это тем, что военнослужащий был призван на военную службу еще до введения военного положения, а следовательно, по мнению ответчика, не подпадает под действие постановления №153.

Оценка суда

Суд не согласился с таким подходом и отметил, что:

постановление №153 связывает право на выплату не с фактом первичного призыва, а с принятием или прохождением военной службы во время военного положения в определеннои возрастнои категории;

заключение контракта в декабре 2022 года является самостоятельнои юридическои основои прохождения военной службы во время военного положения;

военнослужащий принимал непосредственное участие в боевых действиях;

получение ранения при защите Украины активирует абзац 4 пункта 4 постановления №153, который предусматривает выплату вознаграждения в полном объеме даже при условии участия в боевых действиях менее шести месяцев.

Суд пришел к выводу, что позиция воинскои части фактически приводит к необоснованному сужению социальных гарантий, установленных правительством.

Решение суда

Закарпатский окружной административный суд:

признал противоправными действия воинскои части относительно отказа в выплате;

обязал пограничный отряд выплатить военнослужащему 1 000 000 гривен единовременного денежного вознаграждения в соответствии с постановлением КМУ №153.

