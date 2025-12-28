  1. Судебная практика
  2. / В Украине

«Контракт 18–24»: суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн военному, который начал службу до 24 февраля

11:47, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Воинская часть отказала военнослужащему в выплате 1 млн грн по постановлению о «Контракте 18–24», поскольку он начал службу до введения военного положения, — суд признал такой отказ противоправным.
«Контракт 18–24»: суд обязал воинскую часть выплатить 1 млн грн военному, который начал службу до 24 февраля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ пограничного отряда в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн военнослужащему ГПСУ в рамках программы, известной как «Контракт 18–24».

Несмотря на то что военнослужащий начал срочную службу еще до введения военного положения, суд пришел к выводу: решающим является заключение контракта во время военного положения, участие в боевых действиях и ранение, а не дата первичного призыва. Поэтому суд обязал воинскую часть осуществить выплату.

Обстоятельства дела № 260/3907/25

Военнослужащий Государственной пограничной службы проходил срочную военную службу с марта 2021 года, то есть до введения военного положения. После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ он добровольно заключил контракт о прохождении военной службы — 20 декабря 2022 года, в возрасте до 25 лет.

После заключения контракта военнослужащий был привлечен к выполнению боевых задач. В мае 2025 года он принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе Волчанска Харьковской области, где получил ранение, связанное с защитой Отечества. Эти обстоятельства были подтверждены соответствующими справками воинских частей.

Ссылаясь на постановление Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года №153, которым был введен экспериментальный проект по повышению мотивации к прохождению военной службы (известный как «Контракт 18–24»), военнослужащий обратился с рапортом о выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн.

Позиция воинской части

Пограничный отряд отказал в выплате, обосновывая это тем, что военнослужащий был призван на военную службу еще до введения военного положения, а следовательно, по мнению ответчика, не подпадает под действие постановления №153.

Оценка суда

Суд не согласился с таким подходом и отметил, что:

  • постановление №153 связывает право на выплату не с фактом первичного призыва, а с принятием или прохождением военной службы во время военного положения в определеннои возрастнои категории;
  • заключение контракта в декабре 2022 года является самостоятельнои юридическои основои прохождения военной службы во время военного положения;
  • военнослужащий принимал непосредственное участие в боевых действиях;
  • получение ранения при защите Украины активирует абзац 4 пункта 4 постановления №153, который предусматривает выплату вознаграждения в полном объеме даже при условии участия в боевых действиях менее шести месяцев.

Суд пришел к выводу, что позиция воинскои части фактически приводит к необоснованному сужению социальных гарантий, установленных правительством.

Решение суда

Закарпатский окружной административный суд:

  • признал противоправными действия воинскои части относительно отказа в выплате;
  • обязал пограничный отряд выплатить военнослужащему 1 000 000 гривен единовременного денежного вознаграждения в соответствии с постановлением КМУ №153.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика Закарпатье контракт военнослужащие контрактник военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]