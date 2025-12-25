Пенсії можуть призупинити: кому до 31 грудня потрібно пройти фізичну ідентифікацію

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію – зробити це можна онлайн.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року № 299 і є умовою подальшої виплати пенсій та страхових виплат.

Хто має пройти ідентифікацію

Йдеться про осіб, які:

отримують пенсію або щомісячні страхові виплати;

тимчасово перебувають за кордоном;

проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Як пройти фізичну ідентифікацію онлайн

Одним із найзручніших способів є авторизація за допомогою Дія.Підпису через:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний застосунок «Пенсійний фонд України».

Найпростіше пройти ідентифікацію саме в мобільному застосунку — для цього достатньо смартфона з оновленою версією програми.

Покроково: що потрібно зробити

Установити або оновити застосунок «Пенсійний фонд України». Увійти до застосунку та обрати опцію «Увійти за Дія.Підпис». Підтвердити запит у застосунку «Дія». Активувати Дія.Підпис (якщо це не було зроблено раніше). Надати доступ до камери та пройти фотоідентифікацію. Створити або ввести п’ятизначний код Дія.Підпису. Після підтвердження перейти до застосунку Пенсійного фонду як авторизований користувач.

Уся процедура займає кілька хвилин і не потребує відвідування установ.

Як перевірити результат

Після проходження процедури можна переконатися, що ідентифікація успішна, скориставшись сервісом «Моя ідентифікація»:

у мобільному застосунку Пенсійного фонду;

або на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

