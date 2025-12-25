Пенсии могут приостановить: кому до 31 декабря нужно пройти физическую идентификацию

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию — сделать это можно онлайн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года № 299 и является условием дальнейшей выплаты пенсий и страховых выплат.

Кто должен пройти идентификацию

Речь идет о лицах, которые:

получают пенсию или ежемесячные страховые выплаты;

временно находятся за границей;

проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Как пройти физическую идентификацию онлайн

Одним из самых удобных способов является авторизация с помощью Дія.Підписа через:

вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины».

Проще всего пройти идентификацию именно в мобильном приложении — для этого достаточно смартфона с обновленной версией программы.

Пошагово: что нужно сделать

Установить или обновить приложение «Пенсионный фонд Украины». Войти в приложение и выбрать опцию «Войти с помощью Дія.Підпис». Подтвердить запрос в приложении «Дія». Активировать Дія.Підпис (если это не было сделано ранее). Предоставить доступ к камере и пройти фотоидентификацию. Создать или ввести пятизначный код Дія.Підписа. После подтверждения перейти в приложение Пенсионного фонда как авторизованный пользователь.

Вся процедура занимает несколько минут и не требует посещения учреждений.

Как проверить результат

После прохождения процедуры можно убедиться, что идентификация прошла успешно, воспользовавшись сервисом «Моя идентификация»:

в мобильном приложении Пенсионного фонда;

или на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.