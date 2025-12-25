Настрій Ґрінча — у США церква судитиметься з владою через штраф за проводення різдвяного ярмарку

У США влада міста винесла церкві припис за проведення благодійного заходу з реалізації ялинок та святкових прикрас.

У американському місті Вілледж оф зе Бранч на Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк) місцева католицька церква Святого Патрика у Вілледжі зе Бранч на Лонг-Айленді буде судитись з владою міста через припис щодо ярмарку із продажу різдвяних ялинок та інших святкових товарів, пише Newsday.

Зазначається, що влада міста винесла церкві припис за проведення благодійного заходу з реалізації ялинок та святкових прикрас на передній парковці храму — у зоні, де подібний продаж заборонений відповідно до місцевих правил зонування.

Представники церкви заявили, що щорічний благодійний ярмарок проводили вже багато років, проте цього року сільські посадовці вирішили притягти парафію до відповідальності за «протиправне використання» землі.

Представники церкви стверджують, що їхня діяльність є традиційним святковим благодійним заходом, спрямованим на підтримку громади, і планують оскаржити припис у суді.

«Ми маємо справу, відверто кажучи, з дикою святковою ситуацією з мером, чий різдвяний настрій може позмагатися з настроєм Ґрінча. Їх оштрафували за «страшний злочин» — продаж різдвяних ялинок у різдвяний час», — сказав адвокат церкви, пише wng.org.

Наразі дата першого судового засідання у справі не повідомляється.

