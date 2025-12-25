  1. В мире

Настроение Гринча — в США церковь будет судиться с властями из-за штрафа за проведения рождественского ярмарка

11:48, 25 декабря 2025
В США власти города вынесли церкви предписание за проведение благотворительного мероприятия по продаже елок и праздничных украшений.
Фото: newsday.com
В американском городе Вилладж оф зе Бранч на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) местная католическая церковь Святого Патрика в Вилладже оф зе Бранч на Лонг-Айленде будет судиться с властями города из-за предписания относительно ярмарки по продаже рождественских елок и других праздничных товаров, пишет Newsday.

Отмечается, что власти города вынесли церкви предписание за проведение благотворительного мероприятия по реализации елок и праздничных украшений на передней парковке храма — в зоне, где подобная торговля запрещена в соответствии с местными правилами зонирования.

Представители церкви заявили, что ежегодную благотворительную ярмарку проводили уже много лет, однако в этом году сельские чиновники решили привлечь приход к ответственности за «противоправное использование» земли.

Представители церкви утверждают, что их деятельность является традиционным праздничным благотворительным мероприятием, направленным на поддержку общины, и планируют обжаловать предписание в суде.

«Мы имеем дело, откровенно говоря, с дикой праздничной ситуацией с мэром, чье рождественское настроение может посоперничать с настроением Гринча. Их оштрафовали за «ужасное преступление» — продажу рождественских елок в рождественское время», — сказал адвокат, пишет wng.org.

На данный момент дата первого судебного заседания по делу не сообщается.

