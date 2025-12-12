Від верстатниць до трактористок: які «чоловічі» професії обирають жінки в Україні

Жінки навчаються професіям із високим попитом на ринку праці, які раніше вважалися суто чоловічими.

В Україні стрімко зростає кількість жінок, які обирають професії, що раніше вважалися суто «чоловічими». У межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості нові спеціальності вже почали опановувати 945 жінок, і понад 600 з них уже отримали роботу.

Які професії обирають найчастіше

Найпопулярнішою професією в межах проєкту стала верстатниця деревообробних верстатів — її обрали 315 учасниць, що становить 33% від загальної кількості. Також серед лідерів:

операторка котельні — 180 жінок (19%);

трактористка — 166 жінок (18%);

водійка навантажувача — 85 жінок (9%).

Саме ці спеціальності нині мають високий попит з боку роботодавців і активно закривають кадровий дефіцит у регіонах.

Де проєкт найзатребуваніший

Найбільше нових працівниць підготували в:

Івано-Франківській області — 106 жінок;

Житомирській області — 94;

Дніпропетровській області — 80.

Як працює експериментальний проєкт

Проєкт стартував цього року та працює за принципом прямого запиту від бізнесу. Роботодавці звертаються до Державної служби зайнятості із заявками на укомплектування вакансій за конкретними спеціальностями. Після цього центри зайнятості підбирають кандидаток серед жінок, готових пройти професійне навчання.

На сьогодні служба зайнятості отримала 506 заяв від роботодавців із 978 пропозиціями роботи. Більшість звернень уже опрацьовано, решта — перебувають у роботі.

Умови навчання та гарантії

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 затребувану професію.

Ключові умови:

тривалість навчання — до 10 місяців;

вартість оплачує служба зайнятості;

максимальна сума — до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі 30 280 грн);

гарантоване працевлаштування після завершення курсу.

Якщо навчання коштує дорожче, різницю може покрити роботодавець або сама учасниця.

Як долучитися

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн або особисто в найближчому центрі зайнятості.

