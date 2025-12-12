Українці можуть отримати податкову знижку за благодійні внески — що слід знати

Знижка надається не за всі благодійні внески.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які протягом року здійснювали благодійні внески, мають право скористатися податковою знижкою. Подати документи можна до 31 грудня, але лише за умови дотримання чітко визначених вимог. Про це нагадує Головне управління ДПС в Одеській області.

Хто має право на податкову знижку за благодійність

Податкова знижка надається, якщо кошти або майно були передані виключно неприбутковим організаціям, які:

зареєстровані на території України;

внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату здійснення благодійного внеску.

Яку суму можна включити до знижки

Сума витрат на благодійність, яку можна врахувати, не може перевищувати 4 % загального оподатковуваного доходу платника податку за відповідний звітний рік.

Які документи потрібні

Для отримання податкової знижки необхідно мати документи, що підтверджують витрати, зокрема:

квитанції;

фіскальні або товарні чеки;

прибуткові касові ордери;

копії договорів (за наявності).

Документи повинні містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії підтверджуючих документів подаються разом із податковою декларацією, а оригінали залишаються у платника та зберігаються протягом встановленого строку давності.

У разі перевірки платник зобов’язаний надати документи, що підтверджують доходи або витрати, заявлені для податкової знижки.

Важливі обмеження, про які варто знати

Перекази на особисті рахунки волонтерів не враховуються при розрахунку податкової знижки.

Внески на спеціальні рахунки, зокрема Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не мають статусу неприбуткових організацій.

Фахівці рекомендують завчасно перевіряти юридичних осіб у відповідних реєстрах, щоб переконатися, що витрати можуть бути зараховані до податкової знижки.

До яких строків можна подати документи

Документи для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна подати до 31 грудня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.