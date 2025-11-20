Збірна України дізналася суперників у плей-офф ЧС-2026: команду Реброва чекає непросте випробування

У півфіналі плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2026 року Україна зіграє зі збірною Швеції, а якщо виграє, зійдеться з переможцем пари Польща - Албанія.

Збірна України дізналася суперників у плей-офф Чемпіонату світу 2026 року. Команді Сергія Реброва доведеться зустрітись з непростими суперниками, щоб завоювати путівку на Мундіаль.

Суперники України у плей-офф ЧС-2026

Як пише «РБК-Україна», у півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.

Перший матч, який відбудеться 26 березня 2026 року, наші футболісти проведуть на номінально «домашньому» стадіоні. Ймовірно, цей поєдинок відбудеться у Польщі. Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща - Албанія.

Місце проведення вирішального матчу плей-офф визначатиметься окремим жеребкуванням.

Хто буде боротися за путівки на ЧС-2026

У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди - переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.

Збірна України потрапила до першого кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.

Де і коли відбудеться ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року вперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить відразу три країни - США, Канаду та Мексику. У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Через таку кількість учасників кардинально змінився формат змагань.

Так, на груповому етапі буде сформовано 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу пройдуть не лише дві перші збірні з кожної групи, але й вісім найкращих команд, які посядуть треті місця. Турнір почнеться влітку 2026 року. Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.

